Kvíz: te be tudod fejezni ezeket az ikonikus slágereket a 2010-es évekből?

A 2010-es évek hihetetlen slágerek szült, amiket mai napig imádunk, de vajon mennyire ismered ezeket a számokat? Töltsd ki a kvízünket és nézd meg, mennyire vagy képben!

Ha te is látod a lelki szemeid előtt Justin Bieber és Nicki Minaj ikonikus slágerét vagy te is kiabálva szoktál The Black Eyed Pease számokra bulizni, akkor ez egy tökéletes , nosztalgikus utazás lesz számodra. Ha akarjuk, ha nem a 2010-es évek olyan slágerek, amik a mai napig velünk vannak, így felmerül a kérdés, vajon mennyire ismerjük ezeket a dalszövegeket. Most merülj el Dua Lipa első nagy slágere és David Guetta örök ikonikus party zenéi között!

1/10 Justin Bieber ft. Nicki Minaj (Beauty and a Beat, 2012)- „Show you off, tonight I wanna show you off…” Gonna make you shine like a diamond glow What you got, a billion could’ve never bought You’re the one, girl, everybody know Can’t believe I get to call you my own

2/10 Ariana Grande (Dangerous Woman, 2016)- „Something about you makes me feel like a dangerous woman…” Something about, something about, something about you I know I should stay away You’ve got me under your spell I never felt this way before

3/10 Katy Perry (Dark Horse, 2013)- „So you wanna play with magic…” Boy, you better run and hide 'Cause this is no ordinary ride Boy, you should know what you’re falling for Once you're in, you can’t go back no more

4/10 David Guetta ft. Sia (Titanium, 2011)- „I'm bulletproof, nothing to lose…” I rise above, I always choose Fire away, but I refuse Fire away, fire away Watch me light up the fuse

5/10 Lady Gaga (Born This Way, 2011)- „Don’t be a drag, just be a queen…” You were made to stand and scream We're all stars on the silver screen And show the world what you mean Whether you’re broke or evergreen

6/10 Black Eyed Peas (I Gotta Feeling, 2009)- „I got a feeling…” That tonight’s gonna be a good night This party’s going crazy That we’ll be up till daylight That the music will never stop

7/10 Avicii (Wake Me Up, 2013)- „Wake me up when it’s all over…” So I can dream a little longer When I’m wiser and I’m older Before I fall into a coma And I’m stronger than before

8/10 Rihanna (We Found Love, 2011)- „We found love in a hopeless place…” Dancing light in a crowded space It was written all over your face Shining bright like a diamond's grace We found love in a hopeless place

9/10 Billie Eilish (bad guy, 2019)- „Just can't get enough guy, chest always so puffed guy...” I'm the sad type I'm the mad type I'm the cool type I'm the bad type