Mértéktelen szőrösödést okozott kisgyerekek testén egy összekevert, hibásan csomagolt gyógyszer – közölte a spanyol egészségügyi miniszter szerdán újságírókkal Madridban.

María Luisa Carcedo elmondta: a gyártó minoxidilt tett az omeprazol feliratú üvegekbe. Előbbi hatóanyag kopaszodás, hajhullás megállítására szolgál, utóbbi pedig gyomorsavcsökkentő. A spanyol egészségügyi hatóságok eddig tizenhét olyan esetről tudnak, amikor fokozott szőrnövekedést tapasztaltak gyerekükön a szülők a gyógyszer miatt – tette hozzá a tárcavezető. Hangsúlyozta: a hibás tételeket már bevonták, egy sem maradt forgalomban, a gyógyszercég működési engedélyét pedig felfüggesztették. A készítmény a málagai székhelyű Farma-Química Sur nevű cégtől került a patikákba.





Az ügyről az El País című napilap számolt be szerdán több érintett szülőt is megszólaltatva.

„A gyerekemnek kiszőrösödött a homloka, az arca, a karja, a lába (...) olyan lett a szemöldöke, mint egy felnőtté” – mondta Ángela Selles arról, hogy milyen testi változásokon ment át hat hónapos csecsemője.

Egy másik, név nélkül nyilatkozó anya arról beszélt, hogy egyik orvostól a másikig vitte három hónapos gyerekét, de nem találtak magyarázatot a rendkívüli szőrösödésre. Azt feltételezték, hogy genetikai eredetű hipertrichózis, azaz a fakasember-szindróma okozhatja a tüneteket. A szülőknek az orvosok azt mondták, hogy várhatóan eltűnik majd a szőr a gyerekek testéről, de az hónapokig tarthat. A lap kitért arra is, hogy további vizsgálatok szükségesek ahhoz, hogy megállapítsák, milyen egyéb mellékhatása lehet a tévedésből szedett gyógyszernek a gyerekek szervezetére, ugyanis nincsenek erről kutatások. Mivel a minoxidil értágító, felmerülhet akár szívrendellenesség is.



Az észak-spanyolországi Kantábria tartományi ügyészsége négy család feljelentése alapján nyomozást rendelt el az ügyben. Több esetet regisztráltak ezen kívül Andalúziában és a valenciai autonóm közösségben is.