A tanév beköszöntével a gyerekek sok időt töltenek a könyvek fölött. Az esetleges tanulási nehézségekért azonban gyakran nem a lustaság vagy a gyenge képességek, hanem különféle szembetegségek, fénytörési hibák okolhatók. Dr. Gáti Éva, a Trend Optika szemész szakorvosa a gyerekkori szemvizsgálatok és szemészeti problémák világába kalauzol el minket.

Melyek a leggyakoribb szembetegségek gyermekkorban?

Erre röviden nem lehet válaszolni, mert a szembetegségek többkötetes, vaskos könyveket töltenek meg. Gyakoriak a felső légúti megbetegedésekhez társuló gyulladásos panaszok, mint a kötőhártyagyulladás vagy az árpa. Esetenként beszélhetünk veleszületett szembetegségekről. Ezek nyilvánvalóan ritkábban fordulnak elő, fontos azonban a mielőbbi kiszűrésük, vizsgálatuk. A fénytörési hibákat, a rövid- és a távollátást nem soroljuk a betegségek közé.

Hány éves korban célszerű gyermekeinket szemészeti vizsgálatra vinni?

Panasz esetén bármilyen életkorban el tudunk végezni gyermekszemészeti vizsgálatot. Három éves korban már látásélességet is fel tudunk venni, ezért ebben az életkorban érdemes megmutatni a kisgyermeket szemész szakorvosnak. A vizsgálatok arra is lehetőséget biztosítanak, hogy a szülő megtapasztalja, mennyire lát jól a gyermeke. A következő vizsgálat időpontjának a 6-7 éves kort javasolnám. Fontos, hogy még az iskolakezdés előtt kiderüljön, ha szemészeti, éleslátási probléma áll fenn. Talán nem is gondolnánk, de az olvasási-, tanulási nehézségek hátterében szemészeti panasz is állhat. Ha lehetőségünk van rá, előzzük meg, hogy a gyengénlátás miatti sikertelenség övezze gyermekünk iskolai teljesítményét!

Szemüveges, szembetegségben szenvedő szülők fokozottabban figyeljenek gyermekük szemének egészségére?

Igen, mindenféleképpen. Kiemelten fontos a gyermek szemét minél fiatalabb kortól ellenőrizni, ha a családban szemüveges, kancsal, tompalátó családtag ismert. Van olyan műszer, amivel már egész pici korban, akár egy évesen is lehet nézni a babák szemét anélkül, hogy ismernék az ábrákat. Ezzel a műszerrel cseppentés nélkül tudjuk szűrni a legkisebb gyermekeket.

Szemészeti problémák tekintetében az okoseszközök, telefonok használata vagy a tévénézés kockázati tényezőt jelent?

Igen, ezért a megfelelő korrekción túl fontosak a szemüveglencsék védőbevonatai is, mivel korunk két nagy szemészeti ellensége az UV sugárzás és a műfény. A gyerekek kevés időt töltenek a szabadban, inkább a különböző digitális eszközök és műfények előtt kuksolnak. Ez nemcsak a szemük dioptriaértékének romlásához vezet, de ezáltal a különböző szembetegségek is idő előtt megjelenhetnek.

Hogyan óvhatjuk gyermekünk szemének egészségét?

Azoknál a gyerekeknél, akiknek szemüveget javasolt a szakorvos, fontos az állandó szemüvegviselés és az évenkénti kontroll. A dioptriás szemüveglencsék vásárlásakor válasszunk védőrétegekkel ellátott darabokat, hiszen UV szűrővel és kékfény-szűrővel ellátott szemüveglencsével sokat tehetünk gyermekünk szeméért. Tudnunk kell azonban, hogy védőszemüveg korrekció nélkül is készíthető, ha a különböző digitális eszközök használata közben óvni szeretnénk szemünket.

Honnan ismerhetjük fel, hogy gyermekünknek éleslátással kapcsolatos problémája van?

A gyermekek sajnos általában nem jelzik, ha probléma van a látásukkal, hiszen ezt az állapotot szokták meg, számukra ez a természetes, ezért a szülőknek kell felismerni az árulkodó jeleket és probléma esetén gyermekszemészhez fordulni. Szemdörzsölés, hunyorgás, könnyezés, pirosság, fejfájás, közelhajolás, valamint olvasás-, írás- és tanulási nehézségek esetén kezdjünk el szemészeti problémára gyanakodni! A többi szűrővizsgálathoz hasonlóan panasz nélkül is érdemest kontrollt végeztetni, mert a kevésbé egyértelmű jeleket sajnos nem mindig vesszük észre.

Mivel jár, ha nem korrigáljuk gyermekünk látásának élességét?

A fiatalok – magasfokú alkalmazkodóképességüknek köszönhetően – nem elégséges dioptria ellenére is jól látnak. Ez azonban olyan megerőltető, hogy a nap végére fáradságot, szem- és fejfájást tapasztalhatnak. A felnőttkori panaszoknak idejében elejét vehetjük, ha már a korai szakaszban felismerjük és elkezdjük kezelni a tüneteket.

Tévhit, hogy a szemüveget csak iskolában olvasáshoz, tanuláshoz vagy táblához kell viselni. A gyermekeknek állandó szemüvegviselés szükséges, hogy elérjük a megfelelő célt, például a fejfájást megszűnését, későbbiekben akár a szemüveg elhagyását, más esetben a megfelelő látásélmény elérését. Előfordulhat ugyanis, hogy csak 30-35 éves korban derül ki, hogy a páciens panaszainak hátterében a gyermekkorban nem megfelelően viselt szemüveg áll.