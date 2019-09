Fontos, hogy az allergiás tünetek kezelve legyenek, mert anélkül akár asztma is kialakulhat - közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ szakértője csütörtökön az M1 aktuális csatornán.

Páldy Anna azt mondta, az esetek 30-40 százalékában alakul ki szövődmény, ezért érdemes kivizsgáltatni az allergia kiváltó okát és utána tüneti kezelést alkalmazni. A parlagfűre allergiásoknál egy idő után más növények és ételek is kiválthatják a tüneteket, 30-40 százalékuk például a görögdinnyétől, a paradicsomtól és a banántól is tüneteket produkál - tudatta.

Beszélt arról is, hogy a parlagfű virágzása augusztus elején kezdődik, és egészen az első fagyig tart. Egy-egy növény több millió pollent termel, amelyek általában 60-70 napig tartósan kimutathatóak a levegőben. A betegek immunterápiával pár év alatt tünetmentessé válhatnak, az új módszert azonban kevesen alkalmazzák - tette hozzá a szakértő.