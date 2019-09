Kerekes Dániel személyi edző szerint a multivitamin-készítmények nem ajánlottak, helyette inkább vegyes táplálkozással érdemes kezelni a vitaminhiányt. A gyakori izomgörcs magnéziumhiányt, a százaz bőr E- és A-vitaminhiányt, a sós ételek iránti sóvárság pedig B-vitaminhiányt jelezhet - tudatta. Hozzátette, hogy érdemes mindig a szezonális zöldségeket és gyümölcsöket fogyasztani, ugyanis azok a legjobb vitamin- és nyomelemforrások.

Nézzük, mire is van szüksége a szervezetnek!

C-vitamin

Szinte valamennyi háztartás szerves része egy-egy doboz C-vitamin. Nem véletlenül: ez a vízben oldódó vitamin nem csupán a csontokat erősíti, hanem általa gyorsabban gyógyulnak a különféle sebek, sérülések, és fokozza a szervezet ellenálló képességét is. A legjobb, ha nem tabletta, hanem friss gyümölcsök vagy zöldségek útján juttatod hozzá a szervezeted a szükséges mennyiséghez. Fogyassz sok citrusfélét, csipkebogyót, paradicsomot, paprikát és káposztát!

Kalcium

Általánosságban elmondható, hogy ebből az ásványi anyagból kevesebbet fogyasztunk az előírt mennyiségnél. Egy hazai felmérés szerint a nők és a férfiak átlagosan 32%-kal kevesebb kalciumot visznek be a szervezetükbe, mint kellene. Hiányát a görcsök, a haj hullása, a körömproblémák, illetve a csonttömeg elvesztése, sűrűségének csökkenése jelezheti. A kalciumnak jó forrása lehetnek a tejtermékek, a halfélék, az olajos magvak, a mák, illetve a sötét levelű zöldségek.

D-vitamin

Az előzőekben tárgyalt kalciumbevitel fokozása mit sem ér, ha a szervezet nem rendelkezik elegendő D-vitaminnal, ami segíti ennek az ásványi anyagnak a felszívódását. A D-vitaminból képződő D-hormon segíti többek között a kalcium beépülését is a csontokba. Ebben a vitaminban gazdag élelmiszerek, például a tojás, a tejtermékek, a halolaj és a máj is, ám egy 15–20 perces napfürdőzéssel is feltölthetjük szervezetünk D-vitamin-készletét.

Magnézium

Ez a szervezet számára nélkülözhetetlen ásványi anyag hozzájárul a csontok egészségéhez, az anyagcsere, az idegrendszer és az izomrendszer helyes működéséhez. Mivel a magnéziumot a test nem képes magától előállítani, nekünk kell gondoskodnunk a beviteléről. Természetes úton többek között búzakorpával, tejjel, banánnal és mazsolával juthatunk hozzá, de lehetőség van pezsgőtabletta vagy sima tabletta formájában is a pótlására. Ezek szedése inkább kúraszerűen történjen.

B-vitaminok

Ezek a vízben oldódó vitaminok nagy szerepet játszanak az idegrendszer működésében, az energiatermelésben és a zsírok bontásában. 12 fajtájukat ismerjük. Mivel komplex vitamincsaládról van szó, hiányuk számtalan problémát okozhat: jelentkezhet fáradtság, étvágytalanság, fogyás, hányinger és gyengeség, bőrgyulladás, ideggyulladás és vérszegénység is.