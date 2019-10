Az Egészségügyi Világszervezet definíciója szerint „Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jóllét állapota, és nem csupán a betegség hiánya". Így egyértelmű, hogy a mentális állapotunk, közérzetünk is alapvető része egészségünknek. A legtöbb ember azonban erről nem feltétlenül vesz tudomást, ők úgy vélik, ha éppen nem fáj semmijük, ha nem találnak náluk fizikai elváltozást, egészségesek. Ezt felismerve a változtatás igényével a Lelki Egészség Világszövetsége 1992-ben kezdeményezte azt, hogy legyen a mentális egészségnek is világnapja. Hazánkban1994 óta emlékeznek meg arról, hogy a lelki betegségben szenvedő emberek ugyanolyan emberi méltósággal rendelkeznek, mint bárki más: őket is megilleti az egyenlőség minden joga.