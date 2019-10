A fitneszguru saját bevallása szerint pokoli fájdalmai voltak a gerincsérülése miatt, ráadásul marokszámra szedte a gyógyszereket, és idegileg is rendívül megviselte az állandó fájdalom, sokszor volt feszült és ingerlékeny. Ennek ellenére sokáig nem szánta rá magát a műtétre, az elmúlt hetekben azonban már az ágyból sem tudott felkelni.

"Dr. Jakab Gáborhoz fordultam, aki kedden reggel meg is műtött. Egy órán át tartott a beavatkozás, amely során orvosi cementtel rögzítették, töltötték fel a két csigolyám közötti részt. Tíz perc alatt megkötött, én pedig néhány órával később már lábra is tudtam állni. Olyan volt, mintha kicseréltek volna. Szó szerint. Egyrészt, mert két centivel magasabb lettem a cementtől, másrészt pedig kisimultak az idegeim. Bátran kijelenthetem: az ingerlékeny Schobert Norbinak már annyi, most már KETO kenyérre lehet kenni" - mesélte mosolyogva a Borsnak Norbi, aki azt is eláruta, hogy hat hét a teljes becsontosodás, de már most sokkal jobban érzi magát, mint az elmúlt harminc évben, és készül a visszatérésére.

Az újabb operációt Rubint Réka nem viselte túl könnyen: "Norbi minden műtétjébe beleőszülök, aggódtunk érte, de szerencsére minden rendben ment, már jól van" – nyilatkozta a Blikknek Réka, aki közösségi oldalán a kórházból posztolt egy közös képet, és megköszönte a rajongók támogatását.