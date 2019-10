Ahogy arról a Life.hu is beszámolt, Zente tegnap megkapta a 700 millió forintos génterápiás kezelést, amire országos összefogással gyűlt össze a pénz. A kisfiú kezeléséről az orvosok is nyilatkoztak.

"A szervezetébe bevittük azt a fehérjét, ami a hiányzó gént pótolni fogja" – mondta dr. Velkey György, a kórház főigazgatója. A zolgensma nevű gyógyszer hazánkba szállítása egyáltalán nem volt könnyű feldatat, -60 és -80 fok közötti hőmérsékleten kell ugyanis tárolni. Múlt héten még üres ampullák utaztatásával tesztelték, megfelelően működik-e a speciális csomagolás - írja a Blikk.

Zente szerencsére jól viselte a beavatkozást. "Végig mosolygott, játszott, nézte a kis tabletjét. Egyedül csak akkor sírdogált, amikor vérnyomást mértünk" - árulta el a lapnak a kezelőorvosa, dr. Gergely Anita, aki azt is elmondta, hogy a kórházból ugyan hazamehet Zente, de szigorú megfigyelés alatt tartják, hiszen a szteroidoktól legyengült a szervezete, így nagy a fertőzésveszély is. A megfigyelés a gyógyszer esetleges mellékhatásai miatt is nélkülözhetetlen.

Ami a jövőt illeti, a doktornő így nyilatkozott a lapnak: "A szülők vágya, hogy a fiú elkezdjen járni. Még kevés olyan kis beteg van, aki megkapta már a kezelést, és az eredmények is láthatóak volnának. Támogatjuk a családot, és várjuk, mit hoz a jövő."

Levente ideje egyre fogy

Zentéhez hasonló izomsorvadásos betegségben szenved Levente is, akinek szintén országos gyűjtés indult. Mivel a kisfiú 22 hónapos, a gyógyszert pedig két éves koráig kaphatja meg, a család ideje egyre fogy. Aki tud, segítsen!