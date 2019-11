1. Egyél jól!

Nem lehet eleget hangsúlyozni, hogy a táplálkozás mennyi mindent meghatároz: általánosságban is függ tőle az energiaszintünk, a hangulatunk, a teherbírásunk. A menstruáció alatt, illetve PMS-ben, azaz a menstruációt megelőző kellemetlen tünetek jelentkezésekor különösen érdemes odafigyelni arra, hogy milyen ételeket viszel be a szervezetedbe, és persze az sem mindegy, hogy mit kell elkerülni. Először is fokozd a rostban gazdag zöldségek és a lassú felszívódású, teljes kiőrlésű szénhidrátok fogyasztását. Ezekkel a falási rohamokat, illetve a vércukorszint ingadozását is elkerülheted, hiszen ezek nagymértékben fokozzák a hangulatingadozást és az ingerlékenységet. A jobb közérzet kedvéért most hagyd el a cukros ételeket, a koffeint, a tejtermékeket, a vörös húsokat és az alkoholt, továbbá növeld a folyadékbevitelt napi 2-3 literre.

2. Mozgasd át magad!

Nem biztos, hogy éppen a ciklus ezen időszakában olyan könnyű rávenni magad a mozgásra, pedig igencsak megkönnyítheti a nehéz napokat. A menstruáció alatt természetesen nem az izomépítés a lényeg, és nem ekkor kell a határainkat sem feszegetni. Könnyed mozgásokat végezz, már egy kellemes séta is sokat segíthet, de nagyon tudjuk ajánlani a nyújtó gyakorlatokat és a jógát. Egyrészt segítenek ellazítani az izmokat, de a mozgás által termelt boldogsághormon a lelkedre is jó hatással lesz.

3. Figyelj a vaspótlásra!

A vaspótlás különösen fontos a menstruáló nőknél. Normál esetben a nőknek napi 15 milligramm vasra van szükségük, amennyit tudatos étkezéssel nagyjából be is tudunk vinni a szervezetünkbe. A menstruációs vérveszteség viszont indokolja a vaspótlást. Nem árt tudni, hogy a vashiányos vérszegénység is rendkívül kellemetlen tünetekkel jár, mint a fáradékonyság, gyengeség, nehézkes koncentrálóképesség, fejfájás, szédülés.

4. Támogasd a szervezeted vitaminokkal és ásványi anyagokkal!

Kiegyensúlyozott táplálkozás esetén is szükség lehet megtámogatni a női szervezetet vitaminokkal és ásványi anyagokkal, amelyekkel már a PMS tüneteit is hatékonyan kezelheted, legyen szó testi fájdalomról, vagy lelki egyensúlyvesztésről. A barátcserje-kivonat nemcsak enyhíti a menzesz előtt 7-10 nappal jelentkező tüneteket, de a rendszertelen menzesz, azaz a cikluszavar rendezésére is alkalmas hormonmentes megoldás. PMS esetén alatt ajánlott a B6-vitamin is, ami a szervezet szerotoninszintjére van hatással. A magnézium ugyancsak a feszültségérzés, a stressz oldására jelenthet megoldást, de az izmokat is segít ellazítani. A menstruáció előtt a nők kalciumszintje is csökken, ami szintén okozhat ingerlékenységet, depressziót. A méh görcsös összehúzódásának enyhítésében sokat segíthet az E-vitamin, amit különböző élelmiszerekkel is bevihetsz a szervezetedbe, ugyanakkor vitaminpótlásra is szükség lehet.

5. Kényeztesd a lelkedet!

A PMS illetve a menstruáció alatt jelentkező lelki egyensúlyvesztés, az ingerlékenység, a feszültségérzés nemcsak a helyes táplálkozással, a vitaminok és ásványi anyagok pótlásával enyhíthető. Rengeteget számít az is, ha tudsz egy kis extra időt fordítani magadra. Ennek érdekében mi kifejezetten ajánljuk az illóolajos relaxálást, illetve a zeneterápiát. A női lélek egyébként is sokkal érzékenyebb ilyenkor, amit az előnyünkre is fordíthatunk azzal, ha kényeztetjük az érzékeinket. A 100 százalékos, terápiás célú illóolajok segítik a stresszoldást, az idegek megnyugtatását. Párologtasd őket otthon, és relaxálj egyet, vagy olvass, filmezz mellette, amihez éppen kedved van. A relaxáláshoz kellemes, nyugtató zenét is hallgathatsz, vagy akár havonta egyszer elmehetsz egy zeneterápiás programra is, ami feltölti a lelkedet pozitív energiákkal.

+1. Legyél megengedőbb!

A PMS és a menstruáció alatt legyél kicsit megengedőbb magaddal. Ne ilyenkor akard életed teljesítményét hozni, és ne okold magad azért, ha kicsit lassabban, nyögvenyelősebben mennek a dolgok. Ne húzd fel magad apróságokon, fogadd el és engedd meg magadnak azt is, hogy esetleg kicsit nyűgösebb vagy, de próbálj lazítani, engedni picit az önmagaddal és másokkal szemben támasztott elvárásokon.