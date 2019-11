A diabétesz veszélyes állapot, nemcsak azért, mert maradandó károsodást okozhat a testben, hanem azért is, mert a korai fázisban, amikor még könnyen kezelhető lenne, sokszor teljesen tünetmentes.

A legfontosabb feladat: a megelőzés

A betegség elkerülésének leghatékonyabb és legmegbízhatóbb módja, ha mindent megteszel, hogy megelőzd. Kiskedvencedet így sok szenvedéstől és fájdalomtól óvod meg, miközben – valljuk be, ez is nagyon fontos – rengeteg időt, pénzt, aggódást és stresszt is megspórolsz.

A megelőzés lépései:

1.A legalapvetőbb a rendszeres állatorvosi vizit. Függetlenül attól, hogy új társról, vagy régóta veled élő kisállatról van szó, ha még nem beszéltél az állatorvossal a diabétesz megelőzéséhez szükséges teendőkről, mielőbb tedd meg.

2. A nőstény kutyák ivartalanítása. Őket ugyanis a hormonok aktivitása miatt még inkább fenyegeti a cukorbetegség. Az ivartalanítás erre kiváló megoldás, sőt, ez a lépés a nőstény macskák esetén is okos döntés lehet.

3. Megfelelő étrend. Nem mindegy, hogy husky, vagy border collie a kutyád, vagy abesszin macskád van, mert a különféle fajoknak különböző a táplálék-szükséglete, az egyéni adagolásról nem is beszélve. Kérd ki állatorvosod utasításait arról, hogyan etesd pontosan a kisállatodat, és semmiképp se térj el attól.

4. Az állat aktivitásának fenntartása. Nem meglepő módon a testmozgás is létfontosságú a diabétesz megelőzésében. A frissítő kocogások, átmozgató játékok vagy – idősebb állat esetén – a kellemes séták napi rendszeressége nagyon fontos. A rossz hír az, hogy egyes fajták, különösen a kutyák esetében, genetikailag hajlamosak a cukorbetegségre, és ez ellen nem sokat tudsz tenni. A törpeuszkár, a tacskó, a schnauzer, a cairn terrier, a beagle és a sziámi macska sajnos nagyobb valószínűséggel lesz cukorbeteg. A kutyák leggyakrabban 7 és 9 éves kor között, a macskák pedig 8 és 13 éves kor között válnak diabéteszessé.

A kisállat diabéteszének felismerése: az első jelek és tünetek

Mivel az állat nem tudja szavakkal elmondani, hogy beteg, neked kell figyelned rá. Vedd észre egészségi állapotának és viselkedésének változásait is. A diabétesz jelei, melyeket fel kell ismerned:

Az első tünetek egyike a gyakori szomjúságérzet. Ha észreveszed, hogy gyakrabban kell újratöltened az itatót, netán kisállatod szokatlan helyeken, például csapból vagy akár a vécéből issza a vizet, akkor kezdj el gyanakodni.

Ezzel párhuzamosan gyakoribb vizelés. Ha azt veszed észre, hogy kutyád sűrűbben kéri a sétáltatást, hogy kimehessen elvégezni a dolgát, vagy a macskaalomban több a vizelet van a szokásosnál, esetleg a megszokott ürítési helyeken túl, a lakásban is könnyítenek magukon az állataid, az is fontos jel lehet.

Nassolni valókért és ételért való könyörgés, hízás nélkül. Ha kisállatod falánkabb lesz, mégis fogy, mielőbb vidd el az állatorvoshoz vizelettesztre.

A kutyák szeme ködössé válhat. Nagyon fontos, hogy ha ilyet látsz kutyád szemén, akkor is rögtön intézkedj, a diabétesz ugyanis akár a kutya megvakulását is okozhatja.

A macskák kevesebbet mosakodnak. Ha cicád elhanyagolja a tisztálkodást, és bundája koszolódik, fakul, durvul, az is a cukorbetegség jele lehet.

Kevesebb aktivitás, több alvás, erőtlenség. Ha azt veszed észre, hogy kisállatod egy ideje már nem kíván annyit játszani, hamar elfárad és sokat pihen, mindenképp fordulj vele állatorvoshoz.

De mi is az a diabétesz, és egyáltalán kezelhető?

Cukorbetegségben a test nem képes megfelelően felhasználni a sejtek fő energiaforrását, a glükózt. Kétféle diabétesz létezik. Az egyes típusú cukorbetegség során a hasnyálmirigy nem termel elegendő inzulint. A kettes típusú cukorbetegségben a test elegendő mennyiségű inzulint termel, de a sejtek nem tudják azt kielégítően felhasználni. Kutyáknál az egyes típusú cukorbetegség a gyakoribb, macskáknál pedig a kettes.

A cukorbetegség sok esetben egész életen át tartó betegség lehet, de a diabéteszes háziállat gondozásának ismerete elősegítheti a teljes és boldog mindennapokat. Ehhez elengedhetetlen a betegség időben való felismerése. Már említettük a rendszeres vérvizsgálatok fontosságát, de ha bármikor a cukorbetegség intő jeleit észleled, azonnal fordulj állatorvoshoz.

Pozitív diagnózis esetén az állatorvos a legtöbb esetben az inzulinterápiát írja elő, amelynek célja az inzulinhiány megszüntetése az állat szervezetében. Szigorú utasításokra számíts, és speciális étrendre, ami a cukorbetegség kezelésének kulcsfontosságú része. Az egyénileg megszabott étrend a fizikai állapot, a cukorbetegség stádiuma és az életmód kombinációja alapján tevődik össze. A testmozgás helyes mennyiségét és intenzitását is meg kell beszélni az állatorvossal, figyelembe véve az állat életkorát, egészségi állapotát és egyéb jellemzőit. Ha komolyan veszed az állatorvos utasításait, akkor minden esély megvan arra, hogy kisállatod hosszú, boldog és tartalmas életet éljen.