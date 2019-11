Sas József márciusban kapott kétoldali stroke-ot, azóta folyamatos ápolásra szorul. A nagy nevettetőnek a beszédet is újra kellett tanulnia, de a járással is vannak problémái. Kiderült azonban, hogy egyre jobban van, habár kis lépésekben, de elindult a gyógyulás felé vezető úton: néhány pillanatra már fel is tud állni. Erről ő maga számolt be.

"Egy-két pillanatra már fel is tudok állni a tolószékből az ápolóm és a szeretteim segítségével, ami hatalmas haladás, ahhoz képest, ahonnan indultunk hét hónapja. A torna persze folyamatos, de egyre bizakodóbb vagyok. Hogy teljes lesz-e a javulás? A remény mindig megvan, mi mindent próbálunk érte megtenni. Még mindig a vágyam, hogy visszatérjek a színpadra" - mondta a Borsnak.