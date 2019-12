Ezen a vásáron nem a fogyasztásról szól a látogatók jelenléte, hanem a segítésen - hangsúlyozta a rendezvény megnyitóján Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár. Hozzátette, a Ficsak adventi vásárával évről évre a legelesettebbeknek tudnak segíteni.

Az első adventi vasárnap a hit jegyében telik, ahogy a gyermekvállalás is a jövőbe vetett hitről szól - emelte ki Novák Katalin. Király Nóra, a Ficsak alapítója elmondta: a csatlakozó családszervezetek tagjai hónapok óta készültek a rendezvényre, a szívük-lelkük benne van ezekben a finomságokban, kézműves termékekben.

Ismét igazi összefogás jött létre advent első vasárnapján, több tucat családszervezet és cég csatlakozott a kezdeményezéshez - közölte. Király Nóra ismertetése szerint idei céljuk, hogy az Okkal dobban Alapítványon keresztül a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Gyermekszív Központja számára operatív nyitott inkubátort vásároljanak, amely a kritikus állapotú újszülöttek ellátásához nélkülözhetetlen.

Ennek érdekében idén online kampányt is indítottak, amellyel eddig kétmillió forint gyűlt össze, így a vásár bevételével együtt remélhetőleg két nyitott inkubátort is beszerezhetnek majd - számolt be Király Nóra. Tordas Dániel gyermekorvos, az Okkal dobban Alapítvány képviselője kiemelte, hogy Magyarországon 18-20 ezer szívbeteg gyermek él, és évente 1000 újszülött születik valamilyen szívbetegséggel, ezért nagy segítség számukra a kezdeményezés.

Buranits Ildikó, a MOM Sport ügyvezető igazgatója elmondta, hogy támogatóként eddig is részt vettek a kezdeményezésben, most pedig örömmel biztosítanak helyszínt ingyenesen az adventi vásárnak.

A köszöntők után a vásárra kilátogató családok Ringató koncerten vehetnek részt, majd fellép az Magyar Állami Operaház Gyermekkórusa és Király Viktor is.