Jó hírek érkeztek Lerch Istvánról: a zenész agyvérzése után jobban van és már járni is tud.

A 66 esztendős Lerch István három évvel ezelőttre kapott agyvérzést és sokáig az is kérdés volt, túléli-e. Az utóbbi hónapokban azonban sokat javult az állapota, talpra állt és segítséggel már járni is tud.

„István két életmentő és egy koponyakorrekciós műtéten esett át. Hónapokig az is kétséges volt, hogy életben marad-e, és sokáig csak bénultan feküdt, szondával etették. A Budakeszi Rehabilitációs Intézetben kitűnő szakemberek stabil szintre hozták, de felkészítettek arra, hogy talán sohasem lesz képes önálló életet élni" – mondta el a Ripostnak a zenész párja, Enikő, aki azt is elárulta, a gyógytorna volt az, ami a legtöbbet segítette férjének. „Soha nem felejtem el azt a pillanatot, amikor Pista a béna jobb lábát először felemelte. Könnyeztünk az örömtől. (...) Nyolc kilót hízott izomra, majd néhány hete megtette az első lépést is. Még kell neki egy bot és némi segítség, főleg a biztonságérzete miatt kísérjük, mert sokszor a végkimerülésig jár. Az első lépéstől vasakarattal és koncentrációval küzd. A folyosó végén álló hibiszkusz volt a cél, öt kórterem előtt elhaladva jutottunk el a virágig."