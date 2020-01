Tavaly novemberben kapta meg a Zolgensma génterápiás kezelést az SMA-ban szenvedő Levi és úgy tűnik, a kisfiú egyre jobban van. Édesanyja egy remek hírről számolt be tegnap: vérvételen jártak és minden eredmény tökéletes.

„Ha szerda, akkor vérvétel. Tegnap nagyon későn aludt el Levi. Éjjel 1 órakor. Mindig ez van ha vérvételre megyünk, biztos érzi... 4-szer szúrták mire vért tudtak tőle venni, együtt izzadtunk a doktor nénivel. Levi most is egy hős volt, mint mindig. De a legfontosabb, hogy Levi véreredménye tökéletes, holnaptól elhagyhatjuk a szteroidot. A feladatunk most erősödni, és elérni a célokat, hogy egyszer Levi is labdába tudjon rúgni" – írta az anyuka a Facebookon.