A járvány gócpontjának számító közép-kínai Hupej tartományban vasárnap óta tart a napról-napra bejelentett, új páciensek számának mérséklődése: a három nappal ezelőtti 2618 új beteghez képest kedd éjfélig 1638 új, aznap regisztrált esetről számoltak be a tartományból. Hupejen kívül Kína többi részén a csökkenés már február 3-a óta töretlen: a kilenc nappal korábbi 890-hez képest kedden 384 új fertőzöttet diagnosztizáltak az ország egyéb régióiban.

A szerdán közölt adatok szerint a fertőzöttek száma Kínában megközelíti a 45 ezret, a betegség következtében pedig kedd éjfélig már 1114 ember halt meg a távol-keleti országban, miközben 4764-re emelkedett a gyógyultak száma. A fertőzések és halálozások száma továbbra is Hupej tartomány székhelyén, Vuhanban a legmagasabb: közel 20 ezer fertőzöttet és 820 halálos áldozatot jelentettek kedd éjfélig a 11 millió lakosú városból, ahonnan a járvány tavaly decemberben elindult.

A kelet-kínai Hszian Csiaotung-Liverpool Egyetem kutatói hétfőn nyilvánosságra hoztak egy, matematikai számításokon alapuló modellt, amely az új esetek számának hirtelen visszaesését jelzi előre a következő hétre, február 23-ára pedig a járvány terjedésének megállását jósolja, nulla új esettel. Ji Csou, az egyetem egészségügyi és környezettudományi tanszékének kutatója azonban rámutatott: különféle tényezők változtathatnak a jelenlegi tendencián, miközben az sem kizárható, hogy az eddig fertőzöttek számát sem jelentették teljes pontossággal.

A londoni Higiéniai és Trópusi Gyógyászati Iskola pénteken szintén közzétett egy matematikai modellt, amely szerint a járvány február közepétől a hónap végéig érheti el a csúcspontját. W. Ian Lipkin, a New York-i Columbia Egyetem járványtani professzora pedig szintén úgy vélekedett, hogy amennyiben a vírus terjedésének megakadályozását célzó intézkedések hatásosnak bizonyulnak, a fertőzések számában szembetűnő visszaesés mutatkozhat február második felében.

Ahogyan azonban arról a South China Morning Post (SCMP) című hongkongi lap beszámolt: egyes epidemiológusok kételkednek a Kínából jelentett hivatalos adatok pontosságában, miközben a kínai sajtó - egyebek mellett a Caixin kínai gazdasági lap - is beszámolt a diagnosztikus módszerek pontatlanságáról, illetve időigényességéről, ami alapján elképzelhető, hogy a fertőzöttek valós száma magasabb az ismert adatnál.

A SCMP ráadásul kedden több egészségügyi forrásra hivatkozva arról is beszámolt, hogy Vuhanban mintegy 500 egészségügyi dolgozó fertőződhetett meg a koronavírussal január közepéig. A lap információi szerint, bár a kínai kormányzat számot adott néhány, a kórházi dolgozók körében történt fertőzésről, a beteg orvosok és ápolók teljes számát nem tette közzé. Egy interneten terjedő felvétel azonban csaknem 500 fertőzöttről, és további 600 fertőzésgyanús esetről ad hírt a járvány központjában dolgozó kórházi személyzet köréből. A SCMP három különböző vuhani kórházban dolgozó forrásai mind megerősítették az adatok hitelességét.

Vuhani orvosok szerint az egészségügyi dolgozók nagy számú fertőzésének hátterében a hiányos védőfelszerelésen, a túlságosan hosszúra nyúló munkaidőn kívül az áll, hogy a kórházi dolgozók maguk sem voltak tisztában azzal, mennyire fertőző az új típusú koronavírus. Vuhanból eddig három egészségügyi dolgozó haláláról adtak hírt, köztük Li Ven-liang szemorvos halála különösen nagy felzúdulást keltett a kínai közvéleményben. Li ugyanis még december végén, elsők között próbálta meg figyelmeztetni kollégáit a járvány veszélyére, és ezért előállították álhírek terjesztésével megvádolva.