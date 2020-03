A kialvatlanság hosszú távon komoly következményekkel járhat. Nemcsak a mindennapjainkat befolyásolhatja, hanem egészségünkre is súlyosan kihathat. Tegyünk ellene!

A fennálló alvászavar kialvatlansághoz vezethet, ami nemcsak a napi rutinunkat zavarhatja meg, de olyan komoly egészségügyi szövődményei is lehetnek, amikre nem is gondolnánk.

A kialvatlanság következménye

Szívbetegség

Különböző kutatások kimutatták, hogy azoknak, akik huzamosabb időn keresztül napi 6 óránál kevesebbet alszanak, jóval nagyobb az esélyük a szívbetegségek kialakulására.További komoly rizikótényező az is, ha nem alszunk elég mélyen, és többször is felébredünk éjjelente.

Csontritkulás

A nőknél alapvetően nagyobb valószínűséggel alakulhat ki csontritkulás, ám ha nem alszunk eleget, azzal csak fokozzuk ennek esélyét. A tartós alváshiány negatívan hat a csontanyagcserére: csökken a csontok ásványi anyag-tartalma, a csontsűrűségben bekövetkezett változás pedig oszteoporózis kialakulásához vezethet. Arról nem is beszélve, hogy alvászavarban szenvedőknél a tünetek jóval korábban jelentkeznek, mint azoknál, akik megfelelő mennyiségű és minőségű időt fordítanak a pihenésre.

Öregedés

Egy kutatás szerint a túl kevés alvás a bőr idő előtti öregedéséhez vezethet, amely így sérülések esetén nem is tud olyan gyorsan regenerálódni. A kutatás időszakában 60 nőt vizsgáltak, akik közül a rosszul alvóknál megjelentek a finom ráncok, és nekik a bőrpigmentációjuk is egyenetlen volt.

Daganatos megbetegedések

A nem elegendő alvás, a daganatos betegségek kialakulásának kockázatát is növelheti, súlyosbíthatja ezek kimenetelét, illetve hajlamosíthat a kiújulásra is. Ha folyamatosan rosszul alszunk és emiatt kialvatlanok vagyunk, lerövidül a szervek regenerálódási folyamata is, ami hosszú távon felettébb káros.

Így tehetünk a kialvatlanság ellen

Amennyiben képtelenek vagyunk megfelelő minőségű és mennyiségű alvásra, a következő módszerekkel segíthetünk a problémán:

- kerüljük az esti evést illetve az alkoholfogyasztást

- iktassuk be az életünkbe a rendszeres testmozgást

- ne nézzünk tévét a hálószobában

- igyunk nyugtató, álmot hozó gyógyteákat

- esténként feküdjünk bele egy kád meleg, citromfüves vízbe

Amennyiben a fenti ötletek nem segítenek, mindenképpen forduljunk szakemberhez!