Medveczky Ilona csodálatos helyen, Dubajban pihent, ahol rengeteg csodálatos dolgot látott, de majdnem kettéhúzta számításait egy csúnya baleset.

"Pár héttel az indulás előtt olyan csúnyán eltört az orrom egy esés következtében, hogy még az agyvizem is szivárgott, nem tudtam, szalonképes leszek-e, mire repülőre kell szállni. Szerencsére már tökéletes az egészségem, jobban nem is lehetnék" - mondta Medveczky Ilona a Hot! Magazinnak. Hozzátette, a tengerben ugyan nem tudott fürödni, így is lenyűgöző helyeket látott.