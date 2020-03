A kielégítő, pihentető alvás az egész szervezetünk működéséhez alapvető fontosságú. Enélkül nagyon sok betegség és zavar alakulhat ki, hiszen a fáradtság kihat a koncentrációs képességünkre, a memóriánkra, a hangulatunkra. Nem szabad félvállról venni tehát, ha nem tudunk eleget aludni, ugyanis a tartósan álmatlan állapot egészen komoly következményekkel járhat, aminek nem csak az a hátulütője, hogy a következő napokban fáradtabbak leszünk. A kialvatlanság ugyanis hosszú távon szerepet játszhat az elhízás, a cukorbetegség vagy éppen a magas vérnyomás kialakulásában is. Ugyanakkor veszélyes lehet a mentális egészségünkre is, hiszen a tartós alváshiány miatt depresszió alakulhat ki, amit csak fokoz az állandó álmosság társas kapcsolatainkat veszélyeztető negatív hatása. Nem kérdés tehát, hogy az álmatlansággal foglalkozni kell, és a probléma mielőbbi megoldást igényel.

Mikor beszélünk álmatlanságról?Az mindenkivel előfordul, hogy egy-egy éjszakát alvás helyett az ágyban való forgolódással tölt. Különösen igaz ez olyan napokon, amelyek valamiért mentálisan megterhelőbbek, stresszesebbek. Ennek azonban el kell múlnia, amint a körülmények is rendeződnek. Amennyiben az alváshiány hosszú ideje áll fenn, és kihat a teljesítőképességünkre, képtelenek vagyunk a feladataink elvégzésére, akkor fontos, hogy orvoshoz forduljunk.

A krónikus inszomnia kiváltó okai leggyakrabban mentális és testi betegségek vagy életmódbeli zavarok, a kivizsgálásakor tehát ezeket tárják fel először, hogy megtalálhassák azt az okot, amelynek mellékhatásaként a beteg aludni is képtelen. Amennyiben azonban nem krónikus álmatlanságról beszélünk, magunk is tehetünk azért, hogy ne kelljen nélkülöznünk a pihenést.

Mit tehetünk a pihentető alvásért?Életmódváltással és tudatos tervezéssel sokat tehetünk azért, hogy az átmeneti alvászavart megszüntessük. Ehhez szükséges kialakítani a megfelelő alváshigiénét is, vagyis azokat a szokásokat, melyek az alváshoz kötődnek és befolyásolhatják annak mennyiségét és minőségét.

Készüljünk az alvásraA lefekvés előtti egy-két órában már célszerű olyan tevékenységeket végezni, amely felkészíti a szervezetünket a pihenésre. Érdemes lágyítani a fényeket, kerülni a nehéz ételeket, az alkoholt, illetve bármilyen serkentő, koffeint tartalmazó szer bevitelét.

Rendezzük a körülményeketAz sem mindegy, hol hajtjuk álomra a fejünket. A kényelmetlen ágy is okozhat álmatlanságot, ezért igyekezzünk a testalkatunknak és igényeinknek megfelelő matracot és párnát választani. Az is fontos, hogy a beszűrődő fények se befolyásolják az alvást, vagyis a megfelelő sötétítésről is gondoskodni kell, de a zajok is gyakran felébreszthetik az embert, erre pedig jó megoldást nyújthat a füldugó.

A levegőAz alvást az is befolyásolja, hogy milyen a levegő minősége és hőmérséklete. Elalvás előtt mindenképpen fontos a szellőztetés, hogy friss levegővel teljen meg a szoba, ahol nem szabad sem túlságosan melegnek, sem nagyon hidegnek lennie, mivel egyik véglet nem kedvez sem az elalvásnak, sem a felébredés nélküli, nyugodt pihenésnek.

Legyünk következetesekA rendszeresség nemcsak gyermekkorban, hanem felnőttként is fontos. Akiknek a beosztásuk engedi, igyekezzenek minden nap azonos időpontban lefeküdni és felkelni. A szervezetet ugyanis napirendhez lehet szoktatni, a napi ritmus kialakítása pedig hosszú távon elősegíti, hogy az alvás tényleg pihenés legyen.

Rendszeres testmozgásAz egészséges élethez és a pihentető alváshoz is nélkülözhetetlen a testmozgás, de nagyon nem mindegy, hogy a nap mely szakaszában kerítünk rá sort. Amennyiben ugyanis az alvási, lefekvési időponthoz túl közel végezzük az edzést, annak aktivitásnövelő hatása akadályozza a test elcsendesedését, lenyugvását és az alvásra való felkészülést.