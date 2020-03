Véget ért a tél és jön a tavasz: ez jó hír mindazoknak, akik nem kedvelik a hideget, de rossz hír az allergiásoknak, hiszen a természet megújulásával megjelennek az allergiát okozó pollenek is. Mint ahogyan sok más esetben, ezúttal is érdemes követni a „legjobb védekezés a megelőzés" elvét. Nézzük, hogyan készíthetjük fel a szervezetünket az allergiaszezonra!

Végezzünk nagytakarítást

A tavasz a nagytakarítás ideje, nem véletlenül: ha megszabadulunk az otthonunkban, bútorainkon lerakódott portól, tehermentesítjük a szervezetünket, és ez az immunrendszerünk számára is kevesebb igénybevételt jelent. Mossuk ki a függönyöket, ágyneműket, használjunk lehetőleg HEPA-szűrős porszívót, takarítsuk ki alaposan a lakás minden zegzugát, a nehezen elérhető helyeket, sarkokat is, és ne feledkezzünk meg a felmosásról sem. Mossuk ki a télen hordott ruháinkat, azokon se maradjon szennyeződés, és úgy tároljuk a következő szezonig. A lábbeliket hagyjuk kint az előszobában, az ajtó közelében, ne hordjuk be se a port, se a polleneket.

Vágjunk bele egy tisztítókúrába

Az allergiaszezon előtt érdemes a szervezetünket méregteleníteni. Ezt megtehetjük akár egy léböjtkúrával is, de ennek megkezdése előtt mindenképp konzultáljunk szakemberrel. A szervezet tökéletes működéséhez elengedhetetlen az egészséges anyagcsere, amelynek javításában akár a gyógynövények is segíthetnek. A gyermekláncfű például hasznos a máj számára, a belek flóráját pedig különböző probiotikumok tudják helyreállítani.

Szedjünk vitaminokat

Elcsépelten hangozhat, pedig nem az: tavasszal is figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű vitamin bevitelére. Az immunerősítés a legjobb módszer az allergia ellen, ehhez pedig szükségünk van ásványi anyagokra és vitaminokra. Az A-, B-, C- és E-vitaminok védik a nyálkahártyát, ezeket akár étrend-kiegészítőként is magukhoz vehetjük, de megtalálhatóak a friss zöldségekben, gyümölcsökben is.

Az Omega-3 is segíthet

Az Omega-3 zsírsav számtalan jótékony hatást képes kifejteni szervezetünkre, és ami az allergiával küzdőknek különösen hasznos, a gyulladásokat is képes csökkenteni. Érdemes sok halat fogyasztani: többek között a lazac, a tonhal, a szardínia és a makréla is tartalmaz Omega-3-at.

Fontos a higiénia

Ahogyan az influenzaszezonban, úgy az allergiaszezonban is nagyon fontos, hogy odafigyeljünk a személyes higiéniára, ezért minél többször mossunk kezet. Számos pollentől úgy is megszabadulhatunk, ha a szokásosnál gyakrabban mosunk hajat. Emellett ügyeljünk arra is, hogy allergiaszezonban soha ne reggel szellőztessünk, a pollenkoncentráció ugyanis ekkor a legmagasabb. Amint hazaértünk a munkából, öltözzünk át gyorsan, így kevesebb az esélye annak, hogy a polleneket bevisszük a szobába.