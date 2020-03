Nagy fájdalmai miatt nem ment fel a színpadra díjáért Pécsi Ildikó a Magyar Filmakadémia második Életműdíj-gáláján, a helyén vette át az elsimerést, amihez mindenki gratulált neki. "Bocsánat, amiért úgy néz ki, mintha már nem tudnék járni, de már nem tudok járni" - mondta Pécsi Ildikó.

"Egyidejűleg érzek fájdalmat és boldogságot, s miközben ezeket a régi filmkockákat vetítették, arra gondoltam, az egész eddigi életem is ilyen volt. Most rettenetes fájdalmaim vannak. Egyedül felállni már nem tudok, és ha nem fogok valakit, akkor felborulok, de örömmel jöttem ide, mert hatalmas boldogság, hogy a szakmától ilyen szép ajándékot kaptam. Ez nagyon nagy dolog!" - mondta a Blikknek a színésznő. Sajnos a férje sem örvend jó egészségnek, a gálára fia kísérte el. "Édesjólajosom nagyon szeretett volna itt lenni velem, de rosszul lett, így végül nem tudott eljönni. A szívemben hoztam el magammal és mindketten mosolyogtunk, amikor ebben a fekete kosztümben elé álltam, mert 51 éve az esküvőnkön is feketét viseltem" - árulta el Pécsi Ildikó.