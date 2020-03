Több koncertjét is lemondta Lovasi András. A zenész annyira megbetegedett, hogy képtelen lett volna színpadra állni: magas láz gyötörte, és beszélni is alig tudott.

"Influenzaszezon van, a zenekar több tagja után én is átestem rajta. Sajnos, a 40 fokos láz nem volt elég, légúti felülfertőződés is kialakult, és bár tényleg olyan rosszul voltam, hogy az ágyból sem tudtam kikelni, már alakulok, sőt, megvannak az időpontok is, hogy mikor megyünk fellépni" – mondta el a Blikknek Lovasi András, aki zenekarával később tartja meg az elmaradt koncertjeit.

"Ilyenkor természetesen visszatérítjük a jegy árát azoknak, akik nem tudnak ott lenni a koncerten. Sajnos, az év eleje ilyen időszak, a zenekar utazik a turnébuszban, ahol mindenki megfertőzi a másikat. Ezúttal András maradt utoljára, a többiek már átestek rajta, sajnos, mindez elkerülhetetlen" – nyilatkozta Farkas Béla menedzster és hozzátette, Lovasi csak akkor mond le fellépést, nagyon nagy a baj.

"Tavaly nyáron például azért nem tudott fellépni, mert levált a retinája, és megmondták neki az orvosok, ha nem műtik meg azonnal, az egyik szemére megvakul. Ilyenkor érthető, hogy az ember az egészségét választja, ahogyan most is, hiszen tudom, hogy beszélni is alig tudott, nemhogy énekelni. Ráadásul amíg fertőzhet egy előadó, nem mehet közösségbe" - tette hozzá.