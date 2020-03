A szörfös szépség Balin tartózkodik már hónapok óta, viszont a kialakult veszélyhelyzet miatt úgy döntött, hazautazik, hogy a családja mellett legyen.

Eredetileg tovább maradtam volna Balin,de most jövök haza,mert ebben a helyzetben otthon a helyem.Valószínü két hét házi karantén vár rám,ami teljesen természetes a kialakult helyzetben.Ha ez nem lenne,akkor sem látogattam volna végig a családot,barátokat-pedig 5 hónap távollét után igen tudnak hiányozni-de nagy felelötlenség lett volna megölelgetni megpuszilgatni öket frissen hazautazva... Az eredeti tervem amúgyis az volt,hogy ha nincs is kötelezö karantén,én 5 napra akkor is bekaranténozom magam és biztos,ami biztos utána csináltatok egy tesztet is. Ha minden oké,utána megyek csak emberek közé és szorítom magamhoz a családtagjaimat is. Így készültem,s a családom már be is vásárolt nekem erre az idöszakra."

A szépség nemcsak hazautazásáról, de arról is írt, hogy ő már február elején aggodalmát fejezte ki a koronavírus üggyel kapcsolatban.

"Sokkal hamarabb kellett volna a szigorításokat megtenni világszinten. Nem csak a járatokra vonatkozólag. Egy ilyen gyanús eredetü,alattomosan és gyorsan fertözö járványnál nem lehet túlzottan fokozni a védekezés,felkészülés szintjét. Sajnos éreztem, hogy ez lesz...és most nem csak a vírusról beszélek,hanem az ezzel járó következményekröl.(Egészségügyi, gazdasági válság stb.)Most már nem csak a világ különbözö nemzeteitöl kell magunkat távol tartanunk,hanem egymástól is. Ez most nem a nagy családi,baráti összejövetelek idöszaka lesz...

A bejegyzés végén Sylvi arra kér mindenkit, hogy kezelje helyén a dolgokat, legyen elővigyázatos de ne éljen rettegésben.