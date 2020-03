Az, hogy a koronavírus terjedése elleni védekezésben fontos szerepet tölt be a maszk, nem kérdés. Ám, hogy milyet vásároljunk (ha tudunk), nem biztos, hogy el tudjuk dönteni, hiszen választhatunk egyszerű, mosható és egyszer használatosak közül is, és - ahogy írtunk róla - mi magunk is készíthetünk otthon. Egy budapesti orvos a Facebookján tette közzé, szerinte mire jó a maszk és mire nem.