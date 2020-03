Boris Johnson brit miniszterelnök szervezetében is kimutatták a Covid-19 megbetegedést okozó, SARS-CoV-2 nevű új koronavírust - jelentette be pénteken a Downing Street. A londoni kormányfői hivatal szóvivője szerint az 55 éves Johnson tünetei enyhék. Nem sokkal a bejelentés után Matt Hancock egészségügyi miniszter közölte, hogy orvosi tanácsra ő is koronavírustesztnek vetette alá magát, és lelete szintén pozitív lett. Hancock a Twitter portálon közzétett rövid üzenetében tudatta, hogy az ő tünetei is enyhék, elkülönítésbe vonult és otthonról dolgozik.