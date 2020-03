Csonka Andrást infúzióval kezelik, már napok óta kórházban van. A színész füle miatt szorul ellátásra, elmondta, hogy pontosan mi a problémája.

"Reggel arra ébredtem, hogy az egyik fülem be volt dugulva, a másik meg zúgott. Aztán a másik dugult be. Hipochonder lévén azonnal hívtam a fül-orr-gégész barátomat, aki másnap fogadott is a kórházban. Kiderült, hogy akut halláscsökkenésem van a bal fülemre, de a belső fül problémáját nagyon nehéz kiszűrni. Most értágítós, szteroidos infúziókúrát kapok" - mondta a Blikknek.