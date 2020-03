Az Ékszer Tv vasárnapi adásában 3 db 3 dl-es kézfertőtlenítőt 59 899 forintért (+ 1370 Ft postaköltség) árultak. A tévés kikiáltó bocsánatot kért azoktól, akiknek nem jut a fertőtlenítőből, a képernyőn pedig olyan feliratok voltak olvashatók, hogy "A védekezés életet menthet" vagy "világjárvány".

A műsor végére a közel 60 ezer forint helyett "csak" 11 970-et kért a műsorvezető a szóban forgó kézfertőtlenítőkért, de még ez az ár is irreálisan magas, cserébe viszont a szerencsés vásárló örülhet, hogy az eredeti árnál jóval olcsóbban jutott hozzá a termékhez, amely életet menthet.

A Ripost megkereste az Ékszer TV tulajdonosát is, aki nem érti, miért volt felháborító a műsora.

„Jót teszünk az emberekkel. Az irreálisan megnövekedett alapanyagárak mellett a ma Magyarországon kapható legalacsonyabb 11 970 forintért árultuk a terméket. Ez háromszor 300 ml-nyi termékre a piacon fellelhető legalacsonyabb ár. Aki ennél olcsóbban hirdeti, az valótlan, mert nincs neki raktáron. A ötvenkilencezres kezdőár is reális, hiszen elég körbenézni az interneten, ma 100 ml-t adnak 6000 forint felett. Minden egyes vásárlónk az olcsó áron jutott hozzá a termékhez, azok is, aki azelőtt telefonált, hogy az adásból az kiderült volna. Az alapanyagok ára a hatszorosra ment fel. Alkoholt és kupakot nem lehet kapni a piacon. Jót tettünk, rengeteg munkával szereztük be azt a terméket, amelyre ma igazán szüksége van az embereknek"

– nyilatkozta dr. Törőcsik Jenő cégtulajdonos, aki szerint jelenleg náluk kapható a legjobb áron a hidrogén-peroxid, az ezüstkolloid és a teafaolaj erejével ható kéztisztító gél.

Kapócs Zsóka teljesen kiborult a műsor láttán.

„Amikor megláttam, felment bennem a pumpa, ahogy mindig, ha azt látom, hogy valaki a hiszékeny, és persze többnyire idős embereken nyerészkedik ilyen aljas módszerekkel"– kezdte a napilapnak a színésznő.

„Értem én, hogy végül az a nyamvadt kilenc deci »csak« 12 ezer forint lett, de mégis hányan hihették el, hogy valóban egy hatvanezres csomagot kapnak majd „»szinte bagóért«?" Azt csak halkan jegyzem meg, hogy most voltam a patikában, ahol összesen 10 ezer forintot fizettem és vettem három kicsi és egy 1 literes fertőtlenítőt. Szóval még csak az sem igaz, hogy nem lehet kapni, mert már egyre több helyen újra van készleten"

– mondta a Ripostnak Kapócs Zsóka.