A reggeli rutin, amit Kylie Jenner sosem hagyna ki — Napi 1 perc, és olyan arcformád lesz, mint neki

A wellnesstrendek továbbra is csodamódszerekként hódítanak a közösségi médiában. Közéjük tartozik az arctorna is, amely saját állítása szerint, Kylie Jenner napi reggeli rutinjának is elengedhetetlen része. Az Instagramra feltöltött videói is erről árulkodnak, és arról, hogy egy Kylie-arcélhez nincs is másra szükség, mint egy tükörre, némi figyelemre és az arcizmaidra.

Kylie Jenner feszes alsó arcélének titka az arctorna

Az arctorna ígérete: napi 1 perc tükör előtti bolondozásért cserébe Kylie Jenner-arcéled lesz

Instagramon megosztott videójában Kylie Jenner Kardashian-Jenner klán legfiatalabb, mégis nagy kozmetikaiipari-tapasztalattal és saját márkával rendelkező tagja elárulta az egyik kedvenc, ébredés után, az ágyban végzett gyakorlatát, a híres „WOW-gyakorlatot”, amit bárki elvégezhet otthon is. Nem kell rá sok időt áldozni, napi 1 perc is elég a hatáshoz.

Ezzel abszolút egyetért Helen Leland egészség-, szépség és testtartás oktató, a „mérgek és filterek nélküli” arcformálás híve, és Kylie Jenner arctornájának minden egyes lépését elmagyarázza, hogy otthon is könnyen reprodukálhasd a híresség mozdulatait és neked is olyan arcformád legyen, mint neki. Persze az adottságaid és lehetőségeid határain belül.

Így végezd Kylie Jenner WOW-gyakorlatát!

A mozdulat az arc alsó részét célozza. Eltúlozva mondd ki a „WOW” szót, a szádat a lehető legnagyobbra nyitva, az arc és az állkapocs izmait alaposan megmozgatva, és az ajkaid sarkát megemelve. Kicsit furcsán nézel ki a tükörben, de a szakértők szerint ez a precíz mozdulat segít feléleszteni az alsó arcizmokat, amely terület gyakran hajlamos a megereszkedésre vagy vízvisszatartásra.

Ha ezt a mini rituálét minden reggel elvégzed, megtapasztalod, hogy segít kisimítani az orr-ajak közötti redőket, újrarajzolni az állkapocs vonalát, csökkenteni a duzzanatot és finomítani az állkapocs vonalát. Helen Leland ígérete szerint napi tíz ismétlés elég, ami nem tart tovább 1 percnél, cserében két hét alatt látható lesz a különbség. Ilyen feltételek mellett milyen kifogásod lehetne ellene? Ha Kylie Jenner bevette a napi reggeli rutinjába, annak oka van, mondjuk egy jó kis lifting-hatás.