Változtak a KRESZ szabályai — Július 5. után akkor is a sofőr fizet, ha az utas szegi meg a szabályokat

Módosítást hajtottak végre a KRESZ szabályaiban. A biztonsági öv beköttetése július 5-től a sofőr felelőssége lesz. Innentől nem csak magáért és az anyósülésen ülőkért felel az autó vezetője vagy használója.

A hátsó ülsen utazók biztonsági övéért is a sofőr a felelős

Rengetegen utaznak biztonsági öv nélkül az utakon

Egy márciusban tartott országos közúti ellenőrzésen derült ki, hogy rengetegen nem kötik be magukat az autóban. Az ellenőrzés során a 16 ezer bírságból közel 11 ezer esetben emiatt bírságolt a rendőrség. Ezek után senkit nem lepett meg, hogy jön a szigorítás.

A Magyar Közlöny június 19-ei számában megjelent, közúti közlekedésről szóló törvénymódosítás alapján, amely július 5-én lép hatályba, már nem az autó utasai, hanem minden esetben a sofőr felel majd azért, hogy mindenki, tehát az autó hátsó ülésein utazók biztonsági öve is be legyen kötve. Ugyanez vonatkozik a gyerekek utaztatására is: azért is az autó üzemben tartója felel, hogy a kicsik biztonsági gyerekülésben utazzanak. Amennyiben a rendőrség megállapítja a szabályszegést, a sofőr fizet a hátul utazók után is.

A bírság összege a jelenlegi szabályozás alapján lakott területen 20 ezer forint, lakott területen kívül 30 ezer forint, ha pedig autóúton vagy autópályán nem köti be magát a sofőr vagy bármelyik utasa, akkor személyenként 40 ezer forint bírságra kell számítania a volán mögött ülőnek.