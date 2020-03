Mint az ismeretes, az új koronavírus legjellemzőbb tünetei a láz és száraz köhögés, súlyos esetekben nehézlégzés (egy tüdőgyógyász szerint a betegek és betegségük lefolyása 4 csoportra osztható), de arról is írtunk, hogy vuhani kutatók szerint azonban oda kell figyelni az étvégytalanságra és a hasmenésre is, mert sok esetben ezek jelzik, hogy elkaptuk a fertőzést. Most azonban egy új tünet is a palettára került, amelyről eddig keveset lehetett hallani.