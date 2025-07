Katalin hercegné elárulta, milyen kezeléseket próbált ki a kemoterápián kívül — A walesi hercegné a rákkezelesek utáni nehézségekről is beszélt

Katalin hercegné a daganatos betegsége miatt kemoterápián vett részt, de nem csak azon. Alternatív kezeléseket is igénybe vett, és most azt is elárulta, mik azok a gyógymódok, amelyek segítik a felépülését.

Alternatív kezeléseket is igénybe vett Katalin hercegné a rák elleni küzdelemben

Forrás: Getty Images Europe

A kórházi dolgozókkal folytatott beszélgetése során Katalin elmondta, hogy a rák elleni küzdelme során a hagyományos kínai orvoslás elemeit, különösen az akupunktúrát alkalmazta a gyógyulási folyamat elősegítésére, miközben az intézményben más rákbetegekkel történeteket osztottak meg egymással az erőről és bátorságról.

Katalin hercegnénél 2024 elején diagnosztizáltak rákot, és idén januárban bejelentette, hogy hivatalosan is remisszióban van.

A hercegné a rák egyediségéről és arról beszélt, hogyan kezelik a betegek a diagnózist és a kezelést:

„Ami igazán fantasztikusnak tűnik, az az, hogy létezik valóban személyes megközelítés: ami az egyik embernek segít – akupunktúra vagy valami hasonló –, az a másiknak nem biztos” — osztotta meg a gondolatait.

A központban, amely terápiát, közösségi csoportokat és holisztikus kezeléseket, többek között reflexológiát is kínál, azt mondta: „Van egy egész szakasz, amikor befejezed a kezelést, mindenki azt várja, hogy jobban legyél – menj! De ez egyáltalán nem így van”.

Hozzátette: „A kezelés során egyfajta bátorságot, sztoicizmust mutatsz. A kezelés után olyan, hogy »folytathatom, visszatérhetek a normális kerékvágásba«, de valójában az utána következő szakasz nagyon nehéz. Már nem feltétlenül a klinikai csapat alá tartozol, de nem tudsz otthon normálisan működni, úgy mint régen. Nagyon értékes, ha van valaki, aki segít átbeszélni, megmutatja és végigvezet a kezelés utáni szakaszon. Meg kell találnod az új normális állapotodat, és ez időbe telik” — vallotta be a walesi hercegné.