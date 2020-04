A menstruációt megelőző napokban számos kellemetlen tünet jelentkezhet. Ilyen a rossz közérzet, a fejfájás, a szédülés, és az alvászavarok. Vannak nők, akiknek a piros napok előtt feszül a melle, duzzad a keze, a lábszára, az arcukon pedig a tinédzserkorra emlékeztető pattanások, vagy herpesz jelenik meg. A visszeres, aranyeres panaszok is fokozódhatnak. A kipirulás, vérbőség, izzadás és fáradékonyság arra utal, hogy a PMS egyes esetekben keringési zavarokat is okozhat. A sírásra, esetleg ájulásra való hajlam sokakban felerősödik ilyenkor, ahogy a hangulatingadozás és az agresszivitás is. Sok nő küzd ekkor álmatlansággal: nehezen alszik el, rosszul alszik, többször felébred az éjszaka folyamán.

Bár vannak hasonlóságok, valójában minden nő tünetegyüttese különböző, így hát nincs is olyan pontosan körülhatárolt kategória, amibe az egyes eseteket be lehetne sorolni. Ez az egyik oka annak, hogy hagyományos gyógyszerekkel nehéz lenne a PMS-t kezelni, és ugyanezért lehetnek inkább hatásosak a különféle természetes gyógymódok.

Mutatjuk, milyen praktikákkal tudod enyhíteni a PMS tüneteit!

1. Életmódváltás, testmozgásAz enyhébb PMS-tüneteken gyakran pusztán kicsit egészségesebb életmóddal is úrrá lehetünk. A rendszeres testmozgás (például torna vagy aerobic heti 3-5 alkalommal) és a medencefenéki izmok (az alhas, a belső hasi és gátizmok, a farizmok) tornája szintén rendkívül pozitív hatású. A mozgás fokozza az agy endorfintermelését is és boldogsághormont szabadít fel, illetve segít csillapítani az idegességet is. A kiegyensúlyozott, vitaminokat és ásványi anyagokat bőségesen tartalmazó étrend és a sok friss gyümölcs, nyers zöldség és gyümölcstea fogyasztása is nagyon sokat segíthet.

Ha általában gyűlik meg a bajod a PMS-el, jobb, ha teljesen leszoksz a dohányzásról, az alkoholról és a kávéról is, és rengeteg folyadékot fogyasztasz. Emellett hasznos lehet néhány relaxációs, izomlazító technika elsajátítása is, és ne feledd, a kiadós alvás (legalább 8 óra) ugyancsak pozitív hatású!



2. VitaminokAlapvető vitaminkészítmények rendszeres napi szedése szintén hasznos lehet (különösen a B-vitamincsalád), ahogy a kalciumot és magnéziumot tartalmazó étrendkiegészítők is. Amennyiben erősek a tüneteid, érdemes lehet néhány hónapig menstruációs naplót vezetni, rögzítve benne, hogy mikor milyen tünetek jelentkeznek. Ennek segítségével előre jelezhető a PMS, ami némi kontrollt is biztosít felette.

3. GyógynövényekGyógyteaként a következő keverék a PMS esetén igen hatásosnak számít: egy evőkanál nyírfalevél, két evőkanál kifejtett babhüvely, fél evőkanál zsurló, cickafark, illetve kamillavirág keverékéből összesen két evőkanállal tegyél két és fél deci vízhez, forrald fel, majd szűrd le. Naponta 2-3 csészével igyál belőle. A cickafark-, valamint a kamillatea gyakran önmagában is hatásos. A törvényi előírások alapján a barátcserje napjainkban kizárólag gyógyszerként forgalmazható. Az interneten engedély nélkül kínált étrend-kiegészítő termékek helyett ezért érdemes inkább ellenőrzött, garantált minőségű gyógyszert választanod, mely igazoltan hatásos a PMS több tünetére.



4. Homeopátiás készítményekHomeopátiás szerekből bőséges a választék kifejezetten premenstruációs tünetek ellen. Érdemes homeopátiás szakemberrel egyeztetni, és a kezelést minden hónapban ismételni, a panaszok enyhüléséig.

5. Gyógyszeres kezelésHa a fenti lehetőségek nem hozzák meg a kellő eredményt, szükség lehet gyógyszeres kezelésre is. Első körben érdemes hormonmentes gyógyszert választani, és több cikluson át szedni a kívánt hatás kialakulása érdekében. A már említett gyógynövényt, a barátcserjét tartalmazó, vény nélkül kapható gyógyszer igazoltan enyhíti a PMS tüneteit: a növény hatóanyagai a női hormonális szabályozó rendszerbe belépve tudják azt pozitívan befolyásolni. Ennek köszönhetően nemcsak a testi, hanem a lelki tüneteket is enyhítik.

6. HormonkezelésMinthogy a PMS hátterében a női hormonoknak bizonyosan jelentős szerepe van, ezért egyeseknél indokolt és hatásos lehet az orvos által javasolt hormontartalmú gyógyszerek alkalmazása. Ilyenek lehetnek például a hormonális fogamzásgátlók, vagy más, az ovuláció visszaszorítására szolgáló készítmények. Sajnos, a hormonkezelés nem mindenki számára hozza meg a várt enyhülést: előfordulhat, hogy hatástalannak bizonyul, vagy akár még fokozhatja is a tüneteket. Ha nem múlnak a tünetek, érdemes orvoshoz fordulni, aki sok esetben antidepresszánst, gyulladáscsökkentőt és fogamzásgátló tablettát is javasolhat.



7. Kényeztesd magad!A PMS-ben szenvedő nők sokszor kívánnak édességet, de a nassolást egy időben kifejezetten tiltották. Egy nemrégiben végzett amerikai kutatás során viszont kiderült, a csokoládé egyebek mellett tartalmaz szerotonint, más összetevői pedig az endorfintermelésre hatnak, ezeknek köszönhetően pedig jó hatással a lehetnek PMS egyes tüneteinek enyhítésére. Az édességfalás így tehát egyféle ösztönös öngyógyításnak is tekinthető.

Peteéréskor (a ciklus közepén) érdemes gyakrabban meleg ülőfürdőt venni, amibe illóolajokat, Ylang-ylang-, vagy Neroli-olajat csepegtetsz. Azok, akik erőteljes alhasi görcsöktől szenvednek szerezzenek be egy melegítő-palackot, mely a hő vérkeringést serkentő, és izomlazító hatásának köszönhetően kellemesen oldja a görcsös összehúzódásokat.