Amíg sokan tünetek nélkül vészelik át a betegséget, Barta Sylvia megérzi, hogy megfertőződött.

Elmondta, a szervezete legyengült, és bár sportos, egészséges életet él, egyik pillanatról a másikra nem érezte jól magát, erőtlenné vált, köhögött, ami jócskán megijesztette. Azonnal önkéntes karanténba vonult, hiszen munkahelye, a TV2 határozottan elrendelte a munkatársak körében, hogy a biztonságuk érdekében, aki rosszul érzi magát, maradjon otthon - írja a Bors.

"Ízületi fájdalmaim és lázam volt, eleinte azt hittem, megfázás vagy influenza. Nem voltam külföldön, nem járok nagy társaságba, egészségesen élünk a családommal. Fel sem merült, hogy elkaphatom. Azonban egy idő után mégis elkezdtem gyanakodni, felhívtam az orvost, és a tesztet szükségesnek ítélte meg. Sajnos pozitív lett, és erről vasárnap értesítettem is a TV2-t" - nyilatkozta az időjós.

"Most már több mint három hete nem jártam emberek között, szigorú karanténba vonultam. És ez még így is lesz. Szerencsére minden segítséget megkapok a nagyszerű orvosoktól, biztonságban érzem magam. A legjobban a gyerekeim és a férjem ölelése hiányzik. A TV2 szigorú biztonsági protokollja miatt nem tudom, mikor dolgozhatok újra, de most nem is ez a lényeg! Szeretnék újra teljesen egészséges lenni, ezért mindent megteszünk, és minden erőmmel erre koncentrálok" - tette hozzá.