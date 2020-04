A barátcserje növény sok nő számára ismerős. Áldásos hatása miatt sokan használják a menstruációt megelőző időszakban jelentkező panaszok enyhítésére, de a meddőség elleni küzdelemben is szerepe lehet. Ismerjük meg közelebbről ezt a gyógynövényt!

A barátcserje az árvacsalánfélék családjába tartozik. Bár nem tartalmaz hormonokat, jótékonyan befolyásolja a női hormonális szabályozó rendszer működését.

A barátcserje egy fás ágú bokor, melynek vöröses bogyói számos hasznos anyagot, például flavonoidokat tartalmaznak. A barátcserje képes csökkenteni a túlzott mértékű prolaktinhormon-termelést, ezáltal normalizálni a petefészkek progeszteron-termelését és a cikluszavart, valamint enyhíteni a PMS, azaz a premenstruációs időszakban jellemző változatos női panaszokat is. A hagyományos gyógyászatban a barátcserjét idegcsillapító, görcsoldó, szorongásoldó hatása miatt is használják. A meddőség elleni küzdelemben szintén ajánlják a szakemberek.

A barátcserjét egyetlen, klinikailag igazolt hatású gyógyszer tartalmazza hazánkban, de az interneten étrend-kiegészítő kapszula, tea és krém is kapható. Ám jó tudni, hogy a nemzetközi és a magyar gyógyszerügyi hatóságok a barátcserjét – éppen a hormonális szabályozásra gyakorolt hatása miatt – a nem ellenőrizhető összetételű és minőségű étrend-kiegészítőkben való alkalmazásra nem engedélyezik.

PMS, premenstruációs szindróma

A barátcserje enyhíti a premenstruációs tüneteket, mint a fájdalmas mellfeszülést, a fejfájást, a puffadást, a depressziós hangulatváltozást, az ödémát és a szorongást. A PMS hátterében állhatnak hormonális okok, genetikai hajlam, életmódbeli vagy akár táplálkozási problémák is. A tünetekkel azonban nem kell együtt élni, a barátcserje számos esetben segíthet a panaszok enyhítésében.

Szabálytalan menstruáció

A hormonális szabályozás zavara sok esetben rendszertelen havi vérzéssel járhat, túl rövid vagy túl hosszú ciklusokkal, esetleg túl erős vagy ciklus közti pecsételő vérzéssel. Természetesen, a cikluszavar lehetséges okának kiderítése elengedhetetlen a megfelelő terápia megválasztásához. Bizonyos esetekben a barátcserje kúraszerű szedése segíthet a cikluszavar rendezésében.



Meddőség

A meddőség sok esetben a női ciklust szabályozó hormonok nem megfelelő működésére vezethető vissza, ami okozhatja a peteérés zavarát, az ovuláció elmaradását, vagy azt, hogy a méhnyálkahártya nem lesz képes a megtermékenyített petesejt befogadására, vagy a terhesség fenntartására. A barátcserje a hormonális egyensúly megteremtését, a ciklus rendezését segíti, ezért a szedése bizonyos esetekben meddőség esetén is hasznos lehet.



Pajzsmirigybetegségek

Kevesen tudják, de a barátcserje szedése kedvező hatású lehet a pajzsmirigy autoimmun gyulladása esetén is.