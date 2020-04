Ireland kiköpött édesanyja! A 188 centi magas lányt hiába áldották meg igazi modell külsővel, ő sem tökéletes, amit fel is vállal.

Alec Baldwin és Kim Basinger lányának nem volt könnyű élete. A fiatal szépség ugyanis 25 éves kora ellenére komoly betegségekkel küzdött. Irelandnak táplálkozás- és testképzavara volt korábban.

A lány most Instagramján osztotta meg, hogy gyógyíthatatlan bőrbetegséggel is küzd. Szeretne majd arról is beszélni követőinek, hogyan kezeli rozáceás arcát, a trükkjeinek köszönhetően ugyanis, amit 13 éves kora óta alkalmaz, sokat javult a bőre.