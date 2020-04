Nem gyógyította be az idő Csűrös Karola sebeit egyelőre. Mióta férje, a híres rendező, Horváth Ádám elhunyt egy évvel ezelőtt, depresszióval küzd. Erre most rátett a karantén is:

„Szeretek itthon ülni, de megőrülök attól, hogy nem mehetek ki a lakásból. Ehhez még hozzájön, hogy tavasszal mindig depressziós vagyok. Már fiatalon előjött ez a probléma: nem értettem, hogy míg mások kivirultak ilyenkor, én miért zuhantam teljesen magamba. Rossz hangulatom van, borzasztó állapot. Tele vagyok búval, bánattal, ami őszig kitart." – nyilatkozta a Storynak.

Ráadásul több betegséggel is küzd, most pedig izületi problémái is előjöttek. Pszichológusról hallani sem akar: "Sosem fordulnék pszichológushoz, isten őrizz, az már a vég lenne! A férjem halála után sem mentem, nem fecsegném ki a magánéletünket egy idegennek. Világéletemben magamban tartottam a fájdalmaimat, most is elnyomom őket"