Számos fajtája létezik a fejfájásnak, illetve különböző okai is lehetnek. Érdemes megfigyelni, hogy pontosan hol fáj a fejünk, mert ebből sok mindenre lehet következtetni.

Homlok tájéki fájdalom

Ha a fájdalom az orrunk és a szemöldök körül jelentkezik, akkor valószínűleg az arc illetve a homlok üregeinek gyulladása okozza. Ha a homlok egyik oldalán fáj, az migrén vagy cluster lehet.

Tarkó környéki fájdalom

A gyakran lüktető, tarkónál illetve a fej hátsó részénél jelentkező fájdalom tenziós fejfájásra utalhat, ami a leggyakoribb fejfájás típus, nem jár különösebb szövődményekkel – írja az Egészségkalauz.

Halántéknál érzett nyomás

Ha mindkét oldalon érezzük a nyomásszerű fájdalmat, szintén tenziós fejfájásról van szó. Ha csak az egyik oldalon, akkor migrénre vagy clusterre gyanakodhatunk.

Szem mögötti fájdalom

Tipikus migrénes tünet az egyik szem mögötti fájdalom jelentkezése, míg a mindkét szem mögött érezhető fájdalom szinuszos fejfájás jele. Ilyenkor a homlok szemöldök, illetve orr feletti részén, valamint a szemek alatt is érezhetjük a fájdalmat. Azonban clusterre is utalhat, ha nem csak a szem mögött, hanem annak környékén is jelentkezik a fájdalom.

Amennyiben nem tudjuk megállapítani, mely része is fáj pontosan a fejünknek, akkor figyeljük meg a körülményeket és a kísérő tüneteket. Például a felkelés után jelentkező fájdalom magas vérnyomásra utalhat. Fertőző betegségek tünete is lehet a fejfájás, ilyenkor más kellemetlenséget is tapasztalhatunk: láz, hányinger, hasfájás, köhögés.

A könnyezés és orrdugulás allergiára utalhat. De az éhség vagy a szomjúság, illetve a kismerültség is okozhat fejfájást.