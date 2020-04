Két hétig volt házikaranténban Kapás Bogi, miután kiderült, hogy ő is koronavírusos. Végre túl van a betegségen, ismét negatív a tesztje.

Ahogy azt korábban megírtuk, Kapás Boglárka úszó koronavírus-tesztje pozítív lett. A fiatal sportoló elmesélte, hogyan telnek a napjai a karanténban, és azt is, hogy szerencsére teljesen jól érzi magát. Bevallotta, hogy leginkább az úszás hiányzik neki, de ezt meg is oldotta otthonról egy kerti medencében - sőt, mi több, a rajongóknak is megmutatta.

Most pedig egy élő videóban mesélte el, hogy a két hét letelte után ismét negatív tesztet produkált, vagyis már gyógyultnak számít.

"Több, mint két hétig voltam itthon. És tényleg, sehova nem mehettünk. Úgyhogy most elég jó volt beülni az autóba, és kicsit kimenni a nagy világba. És ugye csináltak még egy tesztet kedden, aminek megvan az eredménye, és negatív. Éljen!" - mondta a videóban Bogi.