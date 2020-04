A koronavírus elsősorban az idős vagy krónikus betegekre jelentenek veszélyt, az eddigi adatok alapján pedig úgy fest, közülük is leginkább a férfiaknál okoz súlyos tüneteket.

Egy kínai kutatócsoport április 10-én megjelent szakcikke a vuhani Jinyintan Kórház 99 COVID-19-cel diagnosztizált páciensét vizsgálta, a tanulmányban szereplő adatok a január 1. és 20. közötti időszakból származnak. Eszerint a kórházba került betegek között a férfiak és nők aránya több mint kettő az egyhez volt. Ugyanez jellemző a fertőzésben meghaltak számára: a tudósok megnézték, mi volt a helyzet 21 különböző vuhani kórházban január 21. és 30. között, és azt találták, hogy az áldozatok 75 százaléka a férfiak közül került ki.

Kínán kívül Angliában, Walesben és Észak-Írországban is ugyanez a helyzet: a március 1. és április 8. között diagnosztizált közel 4000 kritikus állapotban lévő beteg 70 százaléka volt férfi.

Egy másik tanulmány New York-i kórházakban vizsgálta 4000 beteg esetét (március 1. és április 7. közötti időszakot felölelő adatok), és közöttük is több volt a férfi (a páciensek 62 százaléka). -írta meg az Origo a New Scientist cikke alapján.

Magyarországon április 17-ig 156, többségében idős ember halt meg koronavírus miatt, közülük 90-en voltak férfiak.

Az eddigi adatok tehát azt mutatják, hogy bár a férfiak és a nők ugyanolyan eséllyel fertőződhetnek meg, a betegség lefolyása a férfiaknál súlyosabb, és többen is halnak meg közülük. Korábban ugyanezt figyelték meg a 2002-2003-as SARS és 2012-es MERS járványoknál is.

De vajon miért érintheti súlyosabban a férfiakat a betegség?

Ezzel kapcsolatban több magyarázat is született, az egyik a dohányzást teszi felelőssé.Kínában a férfiaknak több mint 50 százaléka dohányzik, míg a nőknél ez az arány csupán 5 százalék. Egy nemrégiben publikált tanulmány egyértelműen bizonyította, hogy a dohányosok tüdősejtjeinek felületén több ACE2 molekula van. Mivel a vírusnak erre a receptorra van szüksége a sejtbe jutáshoz, a rendszeresen cigarettázókat hatékonyabban tudja támadni a kórokozó. A Los Angeles-i Kaliforniai Egyetem vizsgálata ugyanakkor azt állapította meg, hogy Kínában a súlyosabb COVID-19-es esetek csupán 12,5 százalékát tették ki a dohányosok.

Szintén egy lehetséges ok, hogy a férfiak általában rosszabb egészségi állapotban vannak, mint a nők:jobban sújtják őket az elhízás, a diabétesz, a magas vérnyomás, a szív-és érrendszeri betegségek, bizonyos ráktípusok, vagyis azok a tényezők, amik a COVID-19 lefolyását súlyosbítják.

Kunihiro Matsushita, a Johns Hopkins University munkatársa szerint az sem zárható ki egyértelműen, hogy a férfiak egyszerűen kevesebb figyelmet szentelnek a higiéniának,például kevesebbszer vagy hanyagabbul mosnak kezet.

A nemek közötti eltérés okát egy kínai kutatás is kereste, a publikációban azt állapították meg, hogy a COVID-19-cel kórházba került férfiakban nagyobb eséllyel voltak jelen más kórokozók (vírusok, baktériumok), amik tovább súlyosbíthatták a szimptómákat.

Pillanatnyilag tehát nem létezik kielégítő magyarázat arra, miért alakulhatnak ki súlyosabb szövődmények a férfiaknál, mindenesetre annyi biztos, hogyha követjük a járványügyi szakemberek utasításait, minimalizáljuk a szociális kapcsolatainkat, és ügyelünk a rendszeres kézmosásra, megelőzhetjük a bajt.