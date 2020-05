A 42 éves Mario Mayorga Jr. - aki a kórházak fertőtlenítéséért felelt - először március közepén érezte magán az első koronavírus-tüneteket. A férfit eleinte házi karanténba küldték, pár nappal később azonban légzési nehézségek alakultak ki nála, így kórházba került, ahol lélegeztetőgépre kellett tenni.

Szüleit, valamint nővérét - akik együtt éltek a férfival - ekkor tesztelték, de szerencsére mindannyiuk tesztje negatív lett. Hamarosan azonban az idősebb Mario Mayorga is kórházba került, valamint felesége, Esperanza is. A 72 éves férfi április 10-én, ugyancsak 72 éves neje bő egy héttel később hunyt el, a fiatalabb Mario pedig a hétvégén.

Mario Jr. nővére is megfertőződött, de Violeta már jobban van, jelenleg házi karanténban tartózkodik. Neki nem csak azzal kell megbirkóznia, hogy testvérét és szüleit is elvesztette, de azzal is, hogy a vírus miatt gyermekét sem láthatja. -írja a Bors.