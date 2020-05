Korábban már írtunk róla, hogy a veszélyhelyzet kihirdetését követően a fogászati beavatkozások köre a sürgősségi ellátásra korlátozódott. Hétfőtől azonban a második szakaszba lépett a védekezés, amely lehetővé tette, hogy a fogászati alap- és szakellátás jól szabályozott keretek között újraindulhasson.

Az EMMI Egészségügyi Szakmai Kollégiuma Fog- és Szájbetegek Tagozatának ajánlása alapján a következőkre számíthat az, aki szeretne fogorvoshoz menni.

A betegfogadás szabályai- az ellátás igénybevételéhez előzetes időpont egyeztetés szükséges, kivéve a sürgősségi ellátást

- a betegnek kísérő nélkül kell érkeznie, kivételt képeznek a gyermekek, gyámság alatt állók illetve a magukat ellátni nem képes (pl. nagyon idős) páciensek

- mind a telefonos egyeztetés során, mind a váróban úgynevezett triázsolást végeznek a szolgáltató részéről, ennek keretén belül felveszik az anamnézist és rákérdeznek a vírussal kapcsolatos tünetekre, valamint testhőmérsékletet mérnek (a váróban) a fertőzés gyanújának kizárása céljából

- akinél magas COVID kockázat valószínűsíthető (láz, légúti panaszok stb. miatt) annál csak sürgősségi beavatkozás végezhető el

- COVID gyanús személyeknél tervezett beavatkozásra csak COVID PCR negatív eredmény birtokában kerülhet sor



A várakozás és az ellátás során ezekre számíthatunk- a váróban mindenkinek maszkot kell viselnie (ha a beteg nem maszkban érkezik, akkor a szolgáltatónak kell erről gondoskodnia)

- mindenkinek, aki a váróban tartózkodik kézmosást/kézfertőtlenítést kell végeznie

- a szolgáltatónak biztosítania kell, hogy a páciensek a 2 métert betartva tudjanak leülni

- a pácienseknek kötelező a távolságtartás, amennyiben többen tartózkodnak a váróban

- a kezelés megkezdése előtt és az kezelést követően a páciensnek fertőtlenítő öblögetést kell végeznie

- a kezelés elején és végén a páciens arcát áttörölhetik – arra alkalmas – alkoholos törlőkendővel



A fentieken túl a szolgáltatókra még számos szabály vonatkozik – amelyek nem feltétlenül érintik a betegeket, így ezekről itt most nem esik szó -, ezért a telefonos egyeztetés alkalmával érdemes rákérdezni, hogy egy-egy rendelő milyen, eddig nem szokványos, ám most szükségesnek tartott intézkedéseket vezetett be egyénileg, nehogy meglepetésként érjen, ha például nem tudjuk megmosni a fogunkat a várakozás alatt vagy ha az ivóvízadagoló most nem működik.