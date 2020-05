A koronavírus-járvány nem csupán a mindennapi életünket forgatta fel, de az egészségügyi rendszer szokásos eljárásrendjeit is. Megváltozott a betegfogadás módja, de bizony maga az igénybe vehető ellátások köre is, ennek fényében pedig a legtöbb helyen csak a halaszthatatlan vizsgálatokat és beavatkozásokat végzik el. Nincs ez másképp a fogászat területén sem.

A fogakat érintő betegségek elkerülése érdekében mindig is nagy hangsúlyt kellett fektetni a megelőzésre. A helyes szájápolási rutin és a megfelelő eszközök kiválasztása döntően befolyásolják a fogak állapotát, amelyre a járványhelyzetben még jobban oda kell figyelni, hiszen a fogászati ellátás már hetek óta csak korlátozottan vehető igénybe.

Az EMMI márciusi rendelete és a Semmelweis Egyetem tájékoztatója alapján a koronavírus miatt kihirdetett veszélyhelyzet ideje alatt a fogorvosi alapellátók csak sürgősségi beavatkozásokat végezhetnek.

De mit is jelent ez pontosan?



Leginkább azt, hogy, ha elkezd fájni a fogunk, akkor is csak a halaszthatatlan beavatkozásokat fogják elvégezni és nincs lehetőség a korábban már megszokott fogmegtartó kezelések igénybevételére.

Miért?



Mert a fogászati ellátás járványügyi szempontból kiemelkedően veszélyes terület, hiszen az orvos a" beteg szájában turkál". Ez több okból is problémás. Egyrészt ebben az esetben nincs mód az ajánlott távolságtartásra, ahogyan a beteg maszkot sem tud viselni, mint esetleg másfajta beavatkozás vagy vizsgálat alkalmával, másrészt pedig egyes fogászati kezelések során (például fúrásnál, a vízhűtéses eszközök alkalmazásakor) apró nyálcseppeket tartalmazó aeroszol keletkezik, amely hordozhatja a vírusokat. Ezek több órán keresztül a levegőben lebegnek, így nem csupán a kezelőorvosra, de a következő páciensre is veszélyt jelenthetnek. Érthető tehát, hogy a fogászati beavatkozások körét nagyban korlátozták a döntéshozók, még akkor is, ha ez a lakosság szemszögéből nagyon drámainak tűnik.





Mikor mehetünk fogorvoshoz?



Csak olyan esetben fogad a fogorvos, ha sürgősségi ellátásra van szükségünk. A sürgősségi ellátás keretein belül pedig az alábbi kezeléseket kaphatjuk:



- fogeltávolítás

- vérzéscsillapítás

- idegentest-eltávolítás

- törött fog lecsiszolása

- gyökércsatorna megnyitása

- a fogmeder gyulladás, bölcsességfog körüli gyulladt lágyrész-szövetek konzervatív kezelése

- a szájüregen belüli tályog megnyitása

- a szájnyálkahártya és az ajak akut gyulladásos megbetegedéseinek gyógyszeres ellátása,

- állkapocs-ficam visszahelyezése,

- a frissen tört állcsont nyugalomba helyezése

- a háromosztatú ideg által kiváltott roham helyi érzéstelenítéssel történő csillapítása



A felsorolás ugyan hosszú, a benne foglalt beavatkozások azonban nem azt a célt szolgálják, hogy megtartsák a fogainkat, csupán azt, hogy megszüntessék a fájdalmat és minél gyorsabban elhárítsák a bajt.Senki ne bízzon így gyökérkezelésben vagy fogtömésben a vészhelyzet fennállása alatt, mivel ezek a szolgáltatások nem tartoznak a sürgősségi ellátás körébe. A legtöbb, amit most tehetünk, hogy a megszokottnál is jobban ügyelünk fogaink épségére és kínosan betartjuk az otthoni szájápolás aranyszabályait.