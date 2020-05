A WHO főigazgatója hangsúlyozta, jelenleg a legfontosabb a szindróma pontos leírása, kiváltó okainak meghatározása és a lehetséges kezelési eljárások kidolgozása.

Több nyugati ország is jelezte, hogy gyerekeknél feltehetően a koronavírusnak a Kawasaki-kórhoz hasonló, ritka és súlyos gyulladásos szövődményei jelentkeztek, amelyek tünetei magas láz, érrendszeri gyulladás, hasi fájdalmak és emésztési zavarok, valamint a skarlátra emlékeztető bőrkiütés.

Először Nagy-Britanniából jelentették áprilisban a többszörös gyulladással jelentkező tünetegyüttest (MIS-C) gyermekeknél. Időközben több mint száz gyereknél jelentkezett hasonló tünetegyüttes New Yorkban is, és közülük hárman meghaltak.



Pénteken a dél-franciaországi Marseille-ből jelentették egy 9 éves gyermek halálát, aki szintén a tünetegyüttesben szenvedett. Március elejétől 135 hasonló esetet regisztráltak Franciaországban. A páciensek életkora egy és tizennégy év között van.

Volker Strenger, a grazi egyetemi klinika orvosa szerint Ausztriában két ilyen eset ismert a koronavírussal összefüggésben. Az egyiket Bécsből, a másikat Grazból jelentették, de mindketten meggyógyultak.