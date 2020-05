Az Éjjel-Nappal Budapest Mikijét alakító Czibók László súlyos agyvérzést kapott, erről párja számolt be és azt kérte mindenkitől, hogy imádkozzanak a sorozat szereplőjéért, mert nagy szüksége van rá. A nő most ismét beszámolt arról, milyen állapotban van László.

Életveszélyes állapotban fekszik az intenzív osztályon, mesterséges kómában tartják, és fel sem ébresztik, amíg nem stabilizálódik a vérnyomása, ami sajnos kamasz kora óta nagyon magas, és gyógyszert is kellett rá szednie. Vasárnap lett rosszul, szerintem túlhajtotta magát, heti hatot edzett, amit ugyan bírt, de 53 évesen szerintem ez sok volt neki, és a videózás sem biztos, hogy jót tett. Tele volt tervekkel a magánéletét illetően, boldog akart lenni, remélem, még lesz alkalma újraértékelni, mi a fontos az életben" - mondta a Blikknek Georgina. László kollégája, Az Éjjel-Nappal Budapest Joe-ja is nagyon aggódik érte.