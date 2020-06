A kisfiú végtagjait egy súlyos agyhártyagyulladás szövődményei miatt kellett amputálni, de a gyermek már meg is tanulta használni a bionikus kart, amit kapott. A szülei elképesztően büszkék rá.

Mind a négy végtagját amputálni kellett az angol Kyle Vincentnek agyhártyagyulladás miatt 2016-ban. Az orvosok akkor azt jósolták, hogy a fiú nem fogja túlélni a betegséget, de végül sikerült életben maradnia. A most 11 éves fiú idén januárban kapott bionikus kart, amivel újra kellett tanulnia az írást, ráadásul bal kézzel, de Kyle ezt az akadályt is sikerrel vette. A karantént arra használta, hogy folyamatosan gyakorolt, így már nem csak írni, de rajzolni is szokott. A szülei természetesen nagyon büszkék a gyermekükre annak kitartása miatt.