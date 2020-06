"Több sérülésem is volt, a bokámat és a könyökömet is megviselte a verseny, az utóbbi annyira begyulladt, hogy megtelt ízületi folyadékkal, de a jobb kezem középső ujja még durvábban megsérült. Már ott, a versenyen éreztem, hogy nagyon fájt, amikor beütöttem, de a kinti orvos azt mondta, csak egy zúzódás. Szóba került persze, hogy bevisznek a kórházba és megnézetjük, de a koronavírus-veszély Dominikán is jelen volt, így végül nem mertünk kockáztatni"– kezdte a Blikknek a sportoló.

Dávid a kéthetes hatósági karantén után elment a kajak-kenu szövetség orvosához, ahol kiderült, a jobb keze középső ujja el van törve a középső ujjperc hosszában. Bár csontja azóta összefort, nem tudja behajlítani az ujját, és fájdalmai vannak.

"Bizakodó vagyok, hogy elég lesz a gyógytorna, de ha nem sikerül elérni vele a teljes gyógyulást, akkor elképzelhető, hogy meg kell műteni, aminek persze nem örülnék"– vallotta be Tóth Dávid, aki egyelőre maga sem tudja, folytatja-e a versenyzést, ám ha igen, hamar rendbe kell hozni az eltört ujját.