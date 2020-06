A Gestalt szemlélet az élet eredeti, torzításmentes, természetes megközelítése, vagyis az ember gondolkodását, cselekvését és érzéseit vizsgálja. Az emberek összetett személyisége megzavarhatja az egyszerű szükségletkielégítés egyenletét. Elfojthatunk bizonyos szükségleteket és másokat túlhangsúlyozhatunk. Fritz Perls, a Gestalt-terápia megalkotója szerint, a modern élet, az, hogy egy légkondicionált irodában ülünk, érzéstelenített minket. Szándékosan lecsökkentjük tudatosságunkat, érzékenységünket, hogy rendezettebb, váratlan eseményektől mentes környezetet teremtsünk magunknak. De mit kívánnak az emberek a halálos ágyukon? Biztosan nem azt, hogy "bárcsak több pénzt kerestem volna."

"...A legvégén a vagyon csak egy olyan tény, amihez ugyanúgy hozzászokunk.

- Steve Jobs.

Pers megjegyezte, hogy az emberek olyan világban nőnek fel, amely rendkívül erős elvárásokat támaszt velük szemben, hogy olyanok legyenek, amilyenek valójában nem ők, és nem a biológiailag adott természetük. A Gestalt-terápia célja, hogy ne automatikusan éljük a életet. Tegyük azt, amit érzünk, és nem azt, amit tennünk kell. Pers szerint, a mai átlagember alacsony hatásfokú életet él. Bár nem nagyon szenved, mégis keveset tud arról, hogyan kell igazán kreatívan élni. A világ óriási lehetőségeket kínál számára, amelyekkel gazdagíthatná és élvezetesebbé tehetné az életét, mégis céltalanul kóborol, nem igazán tudja, hogy mit akar. Nincs benne igazi lelkesedés. Úgy tűnik, mintha sokat tevékenykedne, de arckifejezése arról tanúskodik, hogy kiveszett belőle az igazi érdeklődés az iránt, amit tesz. Ügyesen beszél a gondjairól, de megbirkózni nem tud velük.

„Boldogtalanságunkat múltbeli élményeinkkel igazoljuk, és kéjelgünk a szerencsétlenségünkben. Az emberről szóló tudásunkat mentségként használjuk, amikor a többi emberben vagy saját magunkban okozunk kárt. Már nem azt mondjuk, amit a gyerek, hogy "nem tudom megtenni", hanem azt , hogy "nem tudom megtenni, mert az anyám eltaszított magától gyerekkoromban, mert sohasem tudtam megtanulni együtt élni a komplexusaimmal mert túlságosan befelé fordulok." Ám a pszichiátriát és a pszichológiát sohasem arra szánták, hogy utólag igazolható legyen velük a neurotikus viselkedés, vagyis az a viselkedés, amely megakadályozza, hogy az ember a lehető legnagyobb mértékben kihasználja a képességeit. Ezek a tudományok nem csupán viselkedésmagyarázatokkal szeretnének szolgálni, de segítenek abban is, hogy önmagunkról szerezzünk tudást, elégedettek legyünk saját magunkkal, és megálljunk a magunk lábán."

Források: Fritz Perls - Gestalt Therapy: Exciment and Growth in the Human Personality