Instagram-oldalán számolt be Vajna Timi arról, milyen ritka betegségben szenved. Ezt eddig csak a hozzá legközelebb állók tudták róla.

"Sajnos, születésem óta egy elég ritka vérképzőszervi betegséggel küzdök. Béta thalassaemiám van, kevés vörösvérsejt termelődik, és azok is hamar szétesnek és elpusztulnak, ezzel a nagy nyomású kabinnal több oxigén tud jutni a szervekhez. Sokat segít a kezelés"" - írta Timi az Instagram-sztorijában. A Blikk által megkérdezett szakértő szerint ez a betegség nagyon komoly következményekke járhat.