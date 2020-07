A haja korpásodásával szinte mindenki találkozik néhányszor az életében, a felnőttek 60-70 százalékánál előfordul időnként kisebb-nagyobb mértékben. A korpa apró elszarusodott bőrdarabkákból áll, amelyek leválása mindenkinél megtörténik. Ezt azonban csak akkor vesszük észre, ha a hámcsere gyorsabb a kelleténél, vagy nagyobb, egybefüggő bőrlemezkék hámlanak a fejbőrünkről. A korpásodásnak több oka lehet, van, hogy egyéb bőrbetegség egyik tünete, de a hátterében allergia is állhat.

A korpásodás feltűnő jelei a fejbőrön, a ruhánkon megjelenő apró, fehér bőrdarabkák. Ha hosszú ideje fennáll és gyógynövényes samponok használatával sem múlik, érdemes orvoshoz fordulni, ugyanis különféle okai lehetnek.

A korpásodás többnyire nem más, mint a fokozott faggyúmirigy tevékenység és fokozott bőrérzékenység miatt kialakuló bőrgyulladás. A legtöbbször a kamaszkorban alakul ki, amikor a hormonális változások zajlanak, leginkább a fiúkat érinti a férfi nemi hormon megnövekedett szintje miatt.

A felnőttkori korpásodás leggyakoribb okai a következők lehetnek.

1. Seborrhoeás dermatitis

A serdülőkor után megjelenő korpa leggyakoribb oka a faggyúmirigyek túlműködésében kereshető. Ez azonban többnyire nem csupán a hajas fejbőrt érinti, hanem együtt jár az orr, arc hámlásával is, és gyakori kísérőjelenség a bőr és haj gyors zsírosodása és az erős viszketés. A leggyakrabban 40 év felettieken jelentkezik, kialakulásának oka ismeretlen, de legtöbbször szerepet játszik benne a Malassezia nevű élesztőgomba, amely a hajas fejbőrön telepszik meg, és a hajhagymák által termelt faggyúval táplálkozik. Az elhalt hámsejtek felhalmozódnak és leválnak a fejbőrről, amit hétköznapi nyelven korpásodásnak hívunk.

A korpásodás az egészségi problémán túl csúnya is. Hogy a tüneteink enyhüljenek érdemes gyakran megtisztítani az adott területet, hogy eltávolítsuk faggyút a fejbőrről és ne engedjük a kórokozókat elszaporodni. Drogériákban is kaphatók speciális - sokszor kéntartalmú - samponok, hajápolók, amelyek visszaszoríthatják a tüneteinket, nagyon súlyos és mással nem kezelhető esetekben a bőrgyógyász szteroidos krémet és szájon át bevehető gyógyszert is felírhat.

2. Allergia

Előfordul, hogy a korpásodás hajfestés vagy valamilyen hajszínezés után jelenik meg. Ha eddig nem volt ilyen problémánk, érdemes allergiára gyanakodni és allergia-vizsgálatot végeztetni és az allergént kiiktatni az életünnkből.

3. Pikkelysömör

A fejbőr hámlásának a hátterében pikkelysömör is állhat. Ez esetben azonban a korpa nem az egyedüli tünetünk, amely felhívja a figyelmet a bőr fokozott elszarusodásával járó betegségre, amely leggyakrabban 20-30 éves kor körül jelentkezik. A pikkelysömör oka a szervezet túlzott gyulladáskészsége, amelynél tünetmentesebb szakaszok és fellángolások váltakoznak. A betegség nem gyógyítható, a terápia célja a tünetmentesség elérése vagy a fellángolási időszakokban a gyulladás kiterjedésének, súlyosságának csökkentése. Ez gyógyszerekkel, fénykezeléssel és a megfelelő életmód - például napozás, diéta - kialakításával érhető el.

A korpa a leghatékonyabb kezelés mellett is makacsul kiújulhat, így érdemes bőrgyógyászhoz fordulni vele. Aki hajlamos rá, próbáljon meg minél inkább figyelni arra, hogy olyan sampont, balzsamot használjon, amely nem irritálja a fejbőrét, illetve érdemes kerülni a túl forró vagy túl hideg vizet és hajfestést is.