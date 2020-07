Gáspár Bea nem rég gyomorszűkítő műtéten esett át, mivel több egészségügyi problémával is küzdött: alacsony vérnyomás, cukorbetegség, súlyos elhízás, pajzsmirigyzavar. Most, hogy átesett a beavatkozáson, reménykedik benne, hogy eredményei javulnak.

Bea asszony állapota az utóbbi évek során egyre csak romlott, több problémával is küzdött. A 30 kilós súlyfelesleg mellett, a pajzsmirigyével és a vérnyomásával is voltak gondok, ezenkívül cukorbeteg lett. Emiatt kóros fáradékonysággal küzdött, bedagadt az arca és a végtagjai, már a lépcsőn is alig bírt felmenni.

Orvosa javaslatára úgy döntött, gyomorszűkítő műtétre vállalkozik, ennek során a gyomra 80 százalékát eltávolították.

Bea az operáció után, nagyon várja, hogy az eddigi aggasztó eredményei javuljanak a beavatkozásnak hála.

„Változatlanul nem szedek gyógyszereket. Most egyelőre csak leveseket, és pépes ételeket fogyasztok. Nem iszom szénsavas italokat, mert azok is tágítják a gyomrot. Két hét alatt le is ment rólam hét kiló. Abban bízom, hogy a műtét után minden rendbe jön. Összeszűkült gyomorral sokkal egyszerűbb diétáznom, és a csökkentett szénhidrátbevitelt a minimálisra csökkentenem. Ez pedig mindenre kihat, és remélem, hogy így rendeződik az inzulin és a vérnyomás problémám is. Mert nem akarok gyógyszereket szedni! Hamarosan kontrollra megyek dr Juhász Árpádhoz, aki a műtétemet végezte. A doktor úr egy teljes vérképet is néz majd, és akkor derül ki, hogy a műtét mennyire hatott jótékonyan az alapbetegségeimre, és aszerint fogjuk a további tennivalókat megbeszélni." – mondta el a Blikk Rúzsnak.