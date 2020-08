A fogápolás nélkülözhetetlen kelléke a fogkefe, ám nem mindegy milyet választunk fogunk tisztításához. Sérült, érzékeny fogínyhez válasszunk puha sörtéjű, vagy elektromos fogkefét. Bármelyik fogkefére is esik a választásunk, a lényeg, hogy legalább 3 havonta cseréljük. A megfelelő fogkrém kiválasztása is rendkívül fontos. Gyógyszertárakban elérhetőek speciális gyógyfogkrémek, melyek nemcsak tisztítanak és fluort pótolnak, hanem fogíny problémákra is megoldást nyújthatnak. Kezelik és megelőzik a fogíny gyulladását, illetve segítenek az érzékeny fogak problémáját megszüntetni. A megfelelő fogmosási technika elsajátítása sem utolsó, és minimum 2-3 percig kell mosnunk a fogunkat, hogy eredményes legyen az ápolás. Javasolt minden étkezés után, de legalább napi kétszer fogat mosni! A helyes fogápolás mellett fontos a rendszeres – félévenkénti – fogorvosi ellenőrző vizsgálat, amely lehetővé teszi a fogszuvasodás és az íny betegségeinek korai kezelését, a rendszeres fogorvosi tisztítást és a szájüreg kóros elváltozásainak időben történő felismerését, beleértve az onkológiai szűrést is.

Az egyébként teljesen egészséges fogsor is okozhat esztétikai problémákat, ha sárgás színű. Ma már nem feltétlenül kell fogorvoshoz fordulni, ha fehérebb fogakat szeretnénk. A drogériákban, gyógyszertárakban sokféle fogfehérítő készítmény közül választhatunk. Mielőtt azonban elkezdené bármelyiket is használni, kérje ki fogorvosa tanácsát. Az ilyen készítmények ugyanis bizonyos ásványokat kioldhatnak a fogból, gyengítve a fogzománcot.



Alternatíva lehet továbbá a házi fogfehérítés, melynek elengedhetetlen kelléke a szódabikarbóna. Tegyünk egy kis szódabikarbónát a fogkefére, majd dörzsöljük be vele a fogainkat úgy, mintha a hagyományos módon mosnánk fogat. Választhatjuk az oldatos megoldást is: készítsünk szódabikarbónás, vizes keveréket, majd áztassuk benne a fogkefét pár óráig, végül az így előkészített kefével mossunk fogat. Ugyan a szódabikarbóna remekül fehéríti a fogakat, de ez a megoldás csak átmeneti. Ezen kívül azt is érdemes észben tartani, hogy a szemcsék súrlódása károsíthatja a fogzománcot, ennek következtében pedig a fogak érzékenyebbé válhatnak, valamint hajlamosabbá a későbbi elszíneződésekre.